Энергетика
Вести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ
Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
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Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
Политика
Россия объяснила блокирование заявления Совбеза ООН по Ираку
Ранее США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совета безопасности ООН о нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Армия и оружие
Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО
США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Политика
США начали разрабатывать санкции против Ирака
США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе всех иностранных войск из страны.
Кино
Картина «Однажды в Голливуде» получила три «Золотых глобуса»
Лента признала лучшей в номинации «комедия/мюзикл», Тарантино получил награду за лучший сценарий, а Брэд Питт - за лучшую мужскую роль второго плана.
Гаджеты
NVIDIA и ASUS представили игровой монитор с частотой 360 Гц и G-Sync
В рамках выставки CES 2020 компания NVIDIA анонсировала первый в мире монитор с частотой 360 Гц.
Политика
МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Экономика
Медведчук заявил о росте долгов украинцев за ЖКУ
По данным Государственной службы статистики, на которую ссылается Медведчук, больше всего долгов за поставку газа и отопления.
Происшествия
СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае
В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
Религия
Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Авто
Продажи автомобилей в США в 2019 году превысили 17 млн пятый год подряд
Продажи автомобилей в США превысили 17 млн пятый год подряд, однако в конце года спрос на машины ослаб, что ставит под сомнение возможность сохранения импульса к росту этого рынка в 2020 году.
Спорт
Канделаки объяснила показ финала МЧМ по хоккею девятилетней давности
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала в своем канале Telegram вызвавший резонанс показ финала молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года между Канадой и Россией (3:5), проходившего параллельно с прямой трансляцией финала турнира 2020 года, в котором участвовали те же команды, но россияне проиграли.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали правила питания для пожилых людей
Как питаться пожилым людям, рассказали специалисты из Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), передает «Москва 24».
Общество
Вильфанд сообщил об аномально тёплой погоде во всей России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории страны.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59
В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
Авто
Обновленный Chevrolet Equinox замечен во время испытаний
Компания General Motors готовит к дебюту обновлённую версию кроссовера Chevrolet Equinox.
Космос
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с группой спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой коммуникационных спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.
Авто
Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам
Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Происшествия
В Казани таксист изнасиловал ВИЧ-инфицированную пассажирку
В Казани таксист изнасиловал ВИЧ-инфицированную пассажирку. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на региональное СК.
Политика
Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, и Помпео «высоко оценил» осуждение Киевом нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Футбол
«Арсенал» победил «Лидс» в Кубке Англии
Лондонский «Арсенал» в домашнем матче 1/32 Кубка Англии обыграл «Лидс» со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 55-й минуте.
Гаджеты
CES 2020: о чём компания AMD расскажет на своей презентации (прямая трансляция)
Презентация компании AMD обещает стать одним из главных событий выставки CES 2020, которая совсем скоро начнёт свою работу в Лас-Вегасе (Невада, США).
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Космос
Европа запустит сборщик космического мусора в 2025 году
Европейское космическое агентство подписало с швейцарским стартапом ClearSpace договор о запуске в 2025 году аппарата для борьбы с космическим мусором.