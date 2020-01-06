Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.

Наука Ученые назвали помогающий снизить давление напиток Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.

Политика Россия объяснила блокирование заявления Совбеза ООН по Ираку Ранее США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совета безопасности ООН о нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Политика США начали разрабатывать санкции против Ирака США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе всех иностранных войск из страны.

Политика МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.

Авто Продажи автомобилей в США в 2019 году превысили 17 млн пятый год подряд Продажи автомобилей в США превысили 17 млн пятый год подряд, однако в конце года спрос на машины ослаб, что ставит под сомнение возможность сохранения импульса к росту этого рынка в 2020 году.

Спорт Канделаки объяснила показ финала МЧМ по хоккею девятилетней давности Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала в своем канале Telegram вызвавший резонанс показ финала молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года между Канадой и Россией (3:5), проходившего параллельно с прямой трансляцией финала турнира 2020 года, в котором участвовали те же команды, но россияне проиграли.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали правила питания для пожилых людей Как питаться пожилым людям, рассказали специалисты из Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), передает «Москва 24».

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.

Общество Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.

Происшествия Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.

Авто Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.

Политика Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, и Помпео «высоко оценил» осуждение Киевом нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Футбол «Арсенал» победил «Лидс» в Кубке Англии Лондонский «Арсенал» в домашнем матче 1/32 Кубка Англии обыграл «Лидс» со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 55-й минуте.