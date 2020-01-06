Энергетика

Вести.RuВести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
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В Минске заявили о повышении цены российской нефти для белорусских НПЗ

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REGNUM04 января в 13:24

На белорусские НПЗ начались поставки нефти из России

Коммерсантъ04 января в 11:02

Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Эхо Москвывчера в 08:04

Возобновилась поставка нефти на НПЗ в Белоруссии

РИА Новости04 января в 10:37

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

ТАСС04 января в 10:32
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