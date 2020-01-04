Энергетика

Вести.RuВести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
Читать в источнике
Комментировать141

Подробнее о событии

В Минске заявили о повышении цены российской нефти для белорусских НПЗ

РБК04 января в 11:57

В Белоруссии не исключили поставку из России в январе 650 тыс. тонн нефти

Интерфакс04 января в 11:39

На белорусские НПЗ начались поставки нефти из России

Коммерсантъ04 января в 11:02

Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Эхо Москвы05 января в 08:04

Возобновилась поставка нефти на НПЗ в Белоруссии

РИА Новости04 января в 10:37

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

ТАСС04 января в 10:32

В Белоруссии рассказали об ожидаемых объемах поставок нефти из России

Известия04 января в 12:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:06, Ашберн
Политика

Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии

Газета.Ru 12:11
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru 08:19
Кино

Новая роль Бурака Озчивита отразилась на его «жизни за кадром»

Rusturkey.com 05 января в 22:04
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия 10:48
Происшествия

Сбежавший из части в Забайкалье срочник сам пришел в полицию

Срочник, сбежавший из воинской части в Забайкалье, пришел в полицию в городе Ачинске Красноярского края.
BFM.ru вчера в 05:45
Гаджеты

Предполагаемый макет нового бюджетного iPhone слили в Сеть

Инсайдер Стивен Макфлай, известный как OnLeaks опубликовал видео, в котором показал предполагаемый рендер будущего бюджетного iPhone.
Телеканал 360° 12:51
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» стала самой кассовой в истории мирового кинематографа.
Пятый канал 04:59
Космос

Космический грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане

Американский грузовой корабль приводнился в Тихом океане с более полутора тоннами грузов с МКС.
Телеканал 360° 13:07
Шоу-бизнес

Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей

«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
ФАН 13:08
Шоу-бизнес

Жена Джигана Оксана Самойлова показала дом в Майами

Четвертый ребенок пары появится на свет в США. Всей семьей они отправились в Майами и уже разместились в роскошных апартаментах.
RuNews24.ru вчера в 06:45
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс вчера в 19:59
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова в купальнике впервые показала фигуру после родов

Молодая мама отлично подготовилась к пляжному сезону. Девушка показала подписчикам свою фигуру в купальнике впервые после родов.
SM News 06:41
Автоспорт

Васильев сошел с «Дакара» из-за возгорания автомобиля

Российский пилот Владимир Васильев завершил выступления на ралли-рейде «Дакар».
ProstoProSport 07:00
Политика

В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
Газета.Ru 13:37
Футбол

«Астон Вилла» арендовала Дринкуотера у «Челси»

Sportbox.RU 09:43
Политика

Франция намерена перезапустить экономические отношения с Россией

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны ищет возможность избежать санкций со стороны США с сохранением экономических отношений с Россией.
Известия 08:52
Армия и оружие

НАТО временно выведет часть вооруженных сил из Ирака

НАТО временно выведет часть вооруженных сил из Ирака после обострения ситуации на Ближнем Востоке.
ФАН 13:22
Хоккей

«Спартак» третий раз за сезон победил СКА в КХЛ

У гостей шайбу забросил Андрей Кузьменко. "Спартак" третий раз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата одержал победу над СКА.
Газета.Ru 11:46
Футбол

Скопинцев подписал контракт с «Динамо» на 4,5 года

Спорт-Экспресс 01:00
Политика

МИД Украины: Киев готов рассмотреть альтернативу Минским соглашениям

Киев не отказывается от существующего формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, но может рассмотреть возможные альтернативы Минским соглашениям.
Российская газета 13:48
Общество

В ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади

РБК 10:34
Общество

Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за пожаров

Lenta.ru 07:15
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил, что США намерены положить конец войне с Ираном

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон хочет не развязать войну с Ираном, а, напротив, положить ей конец.
ТАСС 13:47
Политика

Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Вечерняя Москва вчера в 22:54
Происшествия

Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве девушек в Киеве

Полицейские из Одессы задержали предполагаемых убийц двух девушек, которых нашли в съёмной квартире в Киеве.
News.ru вчера в 07:05
Культура

Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат.
URA.Ru 12:42
Гаджеты

AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000

Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Игромания.ру 04:24
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Происшествия

Самого страшного насильника 195 мужчин осудили в Британии

В Британии приговорили к пожизненному заключению 36-летнего Рейнхарда Синагу (Reynhard Sinaga), который получил прозвище «одного из самых страшных насильников в мире».
Lenta.ru 09:26
Армия и оружие

CNN: военных США привели в полную боевую готовность на Ближнем Востоке

Американские войска и ракетные батареи противовоздушной обороны по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два неназванных американских чиновника.
Газета.Ru 13:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное