Энергетика

Вести.RuВести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
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В Белоруссии не исключили поставку из России в январе 650 тыс. тонн нефти

Интерфакс11:39

В «Белнефтехим» рассчитывают на поставку 650 тыс. тонн нефти из РФ в январе

REGNUM13:24

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

ТАСС10:32

Белоруссия объявила о возобновлении поставок нефти из России

РБК10:49

Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновилась

РИА Новости10:37

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

RT на русском10:54

Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Вести.Ru11:05
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Экономика

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РИА Новости вчера в 04:39
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СМИ сообщили о взрывах в столице Ирака

В столице Ирака Багдаде прогремели два взрыва. Об этом в субботу, 4 января, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
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Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
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РИА Новости вчера в 11:06
Общество

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В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 02 января в 04:35
Шоу-бизнес

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Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.
Lenta.ru 04:26
Общество

Украина вернула себе имущество, конфискованное у олигарха Курченко

Помещения на территории стадиона "Металлист", тренировочную базу в Харьковской области, конфискованные у бизнесмена Сергея Курченко, вернули в госсобственность.
Вести.Ru 14:30
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

REGNUM 10:44
Политика

Курц предложил Вашингтону и Тегерану договориться в Вене

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.
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Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали

Lenta.ru 08:49
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Принято обозначение Wi-Fi 6E

Организация Wi-Fi Alliance представила новое обозначение, которое позволит отличать устройства Wi-Fi 6, способные работать на частоте 6 ГГц — важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана доступной регуляторами по всему миру.
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Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ

Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
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Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
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Матч 1/32 финала Кубка Англии Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед завершился вничью 0:0.
Советский спорт 14:40
Спорт

В Госдуме высказались о размере ежегодного взноса России для WADA

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал информацию о ежегодном обязательном взносе России для Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ

Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
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Американский куратор рассказал, какое оружие предоставят Украине в этом году

Американский куратор уточнил, что Конгресс США уже дал добро на конкретные системы вооружения.
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У экс-солистки Serebro завязался роман с мировой звездой

У бывшей вокалистки группы Serebro Кати Кищук завязался роман с рэпером Slowthai.
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Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
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Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, шесть лет назад перенесший тяжелую травму головы, в настоящее время мало напоминает себя прежнего, считает нейрохирург Никола Аччарри.
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