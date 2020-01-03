Энергетика
Вести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ
Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
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В Белоруссии заявили о прекращении поставок российской нефти в страну
Форпост Северо-Запад03 января в 05:27
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Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
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Рубль снизился к доллару и евро на Московской бирже
На открытие торгов в понедельник, 6 января, рубль снижается к доллару и евро, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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В США раздали «Золотые глобусы»
В США состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
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В Рождественский сочельник, 6 января, в храме Христа Спасителя Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию.
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Православные отмечают рождественский Сочельник
6 января не считается праздником, это время для подготовки к великому Рождеству. Сочельник также последний день Рождественского поста.
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Kia запретила продавать новый седан Optima таксистам
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Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
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Орлов о Зобнине: «Что это за хавбек, который не может попасть по воротам? У него масса брака! И не ругайте Барриоса»
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Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани
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Путешествия
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Большое число украинских туристов в Крыму можно считать «народным голосованием» по вопросу о признании российского статуса полуострова, написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
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Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Происшествия
Солдат-срочник, сбежавший из военной части в Забайкалье, найден
Правозащитники разбираются в обстоятельствах, которые вынудили покинуть военную часть в Забайкалье 19-летнего срочника из Юрюзани Артура Хакимова.
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали певицу Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Политика
Трамп пригрозил Ирану ответным ударом в случае атаки по США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США быстро проведут ответную атаку по Ирану в случае, если будет нанесен удар по любому американскому гражданину или объекту.
Политика
Дочь Сулеймани предупредила США о последствиях
Дочь иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате ракетного обстрела США, заявила, что Вашингтон и Израиль ждут «чёрные дни» из-за гибели её отца.
Происшествия
В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку
Бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию, сообщает СУСК Бурятии.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
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Происшествия
Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу
Киевские полицейские обнаружили в шкафу одной из квартир в Подольском районе тела двух связанных девушек, сообщает пресс-служба городской полиции.
Армия и оружие
В Японии назвали советский МиГ-25 «королем скорости»
Советский истребитель МиГ-25 – до сих пор самый быстрый в мире, убежден японский военный аналитик.
Недвижимость
Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее
Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
Экономика
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
В этом году федеральный бюджет профинансирует работы на 35,5 миллиардов рублей, в 2021 году - еще на 29,54 миллиарда и в 2022 году - на 30,5 миллиардов рублей.
Общество
Мейн-кун оказался самой популярной породой кошек в Москве
Происшествия
В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей
Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти два миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.
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WSJ узнала о стремлении главы McDonald’s искоренить флирт на работе
Собеседники издания из числа бывших и нынешних работников рассказали, что, будучи главой американского McDonald’s, Кемпчински не позволял себе панибратства с коллегами.
Армия и оружие
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Музыка
BTS тронули всех своей речью на The Golden Disc Awards
Недавно в Корее прошла ежегодная премия The Golden Disc Awards, на которой BTS, как и ожидалось, достигли успеха.