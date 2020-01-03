Энергетика

Вести.RuВести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
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Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Эхо Москвывчера в 08:04

Белоруссия объявила о возобновлении поставок нефти из России

РБК04 января в 10:49

В Белоруссии заявили о приостановке экспорта российской нефти

Профиль03 января в 06:44

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

ТАСС04 января в 10:32

Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Вести.Ru04 января в 11:05

Возобновилась поставка нефти на НПЗ в Белоруссии

РИА Новости04 января в 10:37

В Белоруссии заявили о прекращении поставок российской нефти в страну

Форпост Северо-Запад03 января в 05:27
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Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости вчера в 14:27
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Рубль снизился к доллару и евро на Московской бирже

На открытие торгов в понедельник, 6 января, рубль снижается к доллару и евро, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 03:15
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Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК 04 января в 22:20
Кино

В США раздали «Золотые глобусы»

В США состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Lenta.ru вчера в 23:44
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Патриарх Кирилл провел литургию в Рождественский сочельник

В Рождественский сочельник, 6 января, в храме Христа Спасителя Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию.
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Православные отмечают рождественский Сочельник

6 января не считается праздником, это время для подготовки к великому Рождеству. Сочельник также последний день Рождественского поста.
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Kia запретила продавать новый седан Optima таксистам

32CARS.ru вчера в 04:27
Спорт

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Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
РИА Новости вчера в 18:12
Футбол

Орлов о Зобнине: «Что это за хавбек, который не может попасть по воротам? У него масса брака! И не ругайте Барриоса»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса и хавбека «Спартака» Романа Зобнина.
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Армия и оружие

Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани

Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Красная весна 04 января в 19:09
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Аксенов заявил о признании украинцами российского статуса Крыма

Большое число украинских туристов в Крыму можно считать «народным голосованием» по вопросу о признании российского статуса полуострова, написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
Lenta.ru 03:54
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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru 04 января в 16:45
Общество

Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам

Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
РИА Новости вчера в 01:18
Происшествия

Солдат-срочник, сбежавший из военной части в Забайкалье, найден

Правозащитники разбираются в обстоятельствах, которые вынудили покинуть военную часть в Забайкалье 19-летнего срочника из Юрюзани Артура Хакимова.
REGNUM 03:39
Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали певицу Валерию за наряд на концерте в Воронеже

Актуальные Новости 03:18
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском вчера в 03:54
Политика

Трамп пригрозил Ирану ответным ударом в случае атаки по США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США быстро проведут ответную атаку по Ирану в случае, если будет нанесен удар по любому американскому гражданину или объекту.
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Политика

Дочь Сулеймани предупредила США о последствиях

Дочь иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате ракетного обстрела США, заявила, что Вашингтон и Израиль ждут «чёрные дни» из-за гибели её отца.
RT на русском 02:34
Происшествия

В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку

Бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию, сообщает СУСК Бурятии.
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Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.
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Происшествия

Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу

Киевские полицейские обнаружили в шкафу одной из квартир в Подольском районе тела двух связанных девушек, сообщает пресс-служба городской полиции.
Lenta.ru вчера в 05:42
Армия и оружие

В Японии назвали советский МиГ-25 «королем скорости»

Советский истребитель МиГ-25 – до сих пор самый быстрый в мире, убежден японский военный аналитик.
Газета.Ru 03:49
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Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее

Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
Вести.Ru 01:00
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Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

В этом году федеральный бюджет профинансирует работы на 35,5 миллиардов рублей, в 2021 году - еще на 29,54 миллиарда и в 2022 году - на 30,5 миллиардов рублей.
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Мейн-кун оказался самой популярной породой кошек в Москве

Вечерняя Москва вчера в 22:55
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В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей

Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти два миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.
РИА Новости 01:05
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WSJ узнала о стремлении главы McDonald’s искоренить флирт на работе

Собеседники издания из числа бывших и нынешних работников рассказали, что, будучи главой американского McDonald’s, Кемпчински не позволял себе панибратства с коллегами.
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Армия и оружие

Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке

Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
РИА Новости 02:27
Музыка

BTS тронули всех своей речью на The Golden Disc Awards

Недавно в Корее прошла ежегодная премия The Golden Disc Awards, на которой BTS, как и ожидалось, достигли успеха.
Popcake 02:07
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Тюменской области

РБК 03:52
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