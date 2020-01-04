Энергетика

Lenta.ruLenta.ruВозобновлены поставки российской нефти в Белоруссию

Прокачка российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Белоруссию возобновлена. Об этом сообщил зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, передает агентство БЕЛТА. По его словам, насосы вновь включили в 17:05, после чего начались поставки.
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В «Белнефтехим» рассчитывают на поставку 650 тыс. тонн нефти из РФ в январе

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На белорусские НПЗ начались поставки нефти из России

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен убедить власти Ирана отказаться от планов мести США после ликвидации генерала Касема Сулеймани в Багдаде.
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Lenta.ru 13:46
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Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране, если американцы будут атакованы.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового главу Минэкономики страны: им стал бывший первый замминистра ведомства Александр Червяков, говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
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Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
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В МИД Украины ответили на заявление послов Польши и Израиля о прославлении Бандеры

В МИД Украины отреагировали на совместное заявление послов Израиля и Польши в Киеве, которые осудили чествование основоположников украинского национализма со стороны Киева.
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В Приморье 30 автомобилей провалились под лед и утонули

Отмечается, что под 30 автомобилями треснул лед и машины пошли на дно. В результате происшествия никто не пострадал.
Известия 21:38
Политика

Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров

Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
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Пенсионеры получат то, что заслужили? Путин подписал ряд важных законов

Под конец года президент России Владимир Путин подписал несколько важных для банковской деятельности и для личных финансов законов.
Konkurent.ru 02 января в 17:05
Спорт

Большунов уступил Клебо лидерство в общем зачете «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов уступил лидерство норвежцу Йоханнесу Клебо в общем зачете многодневки "Тур де Ски" по итогам шестого этапа, проходившего в итальянском Валь-де-Фьемме.
Российская газета 09:00
Армия и оружие

В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища

В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 студентов.
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Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию

Саудовская Аравия осудила решение парламента Турции одобрить отправку турецких военных в Ливию, нарушающее "резолюцию Совета Безопасности (ООН) по Ливии" и подрывающее международные усилия разрешить кризис в стране, передает саудовское агентство новостей SPA заявление МИД страны.
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Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
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Российский медицинский спецназ помог 4,5 тысячам жителей Эль-Камышлы

В организованном пункте медицинского отряда спецназначения врачи оказали помощь 4,5 тысячам местных жителей.
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Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости 02 января в 15:54
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Линекер: «При всём уважении к Фергюсону, именно Гвардиола изменил АПЛ»

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о достижениях в АПЛ бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона и наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
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Samsung представила доступные Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite

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Спорт

Россия заплатит WADA почти миллион долларов

С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
BFM.ru 09:51
Политика

Роухани призвал Эрдогана сплотиться против США

Хасан Роухани отметил в разговоре с турецким коллегой, что необходимо в один голос выступить против агрессии американцев, иначе Тегеран намерен «действовать более дерзко».
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В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка

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47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка

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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Lenta.ru 10:34
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Cirque du Soleil рассказал Екатеринбургу историю о девочке Кристал. Фоторепортаж с представления

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Детский мультфильм откроет российский кинопрокат в США в 2020 году

В наступившем году российской кинопродукции в США прокат начнется с показа детского анимационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк - 4», созданный режиссером Дариной Шмидт.
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Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
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Ученый рассказал о формуле быстрого избавления от жира на животе

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