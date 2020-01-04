Энергетика
Lenta.ruВозобновлены поставки российской нефти в Белоруссию
Прокачка российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Белоруссию возобновлена. Об этом сообщил зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, передает агентство БЕЛТА. По его словам, насосы вновь включили в 17:05, после чего начались поставки.
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Армия и оружие
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иранских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
Политика
Германия призвала Иран не мстить за смерть Сулеймани
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен убедить власти Ирана отказаться от планов мести США после ликвидации генерала Касема Сулеймани в Багдаде.
Политика
Савченко рассказала о гниющей Украине
Здоровье
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но если колбаса заменяет натуральное мясо – это неправильно.
Гаджеты
Принято обозначение Wi-Fi 6E
Организация Wi-Fi Alliance представила новое обозначение, которое позволит отличать устройства Wi-Fi 6, способные работать на частоте 6 ГГц — важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана доступной регуляторами по всему миру.
Политика
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране, если американцы будут атакованы.
Политика
Лукашенко назначил нового министра экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового главу Минэкономики страны: им стал бывший первый замминистра ведомства Александр Червяков, говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми
Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
Политика
В МИД Украины ответили на заявление послов Польши и Израиля о прославлении Бандеры
В МИД Украины отреагировали на совместное заявление послов Израиля и Польши в Киеве, которые осудили чествование основоположников украинского национализма со стороны Киева.
Происшествия
В Приморье 30 автомобилей провалились под лед и утонули
Отмечается, что под 30 автомобилями треснул лед и машины пошли на дно. В результате происшествия никто не пострадал.
Политика
Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров
Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
Экономика
Пенсионеры получат то, что заслужили? Путин подписал ряд важных законов
Под конец года президент России Владимир Путин подписал несколько важных для банковской деятельности и для личных финансов законов.
Спорт
Большунов уступил Клебо лидерство в общем зачете «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов уступил лидерство норвежцу Йоханнесу Клебо в общем зачете многодневки "Тур де Ски" по итогам шестого этапа, проходившего в итальянском Валь-де-Фьемме.
Армия и оружие
В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища
В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 студентов.
Политика
Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
Саудовская Аравия осудила решение парламента Турции одобрить отправку турецких военных в Ливию, нарушающее "резолюцию Совета Безопасности (ООН) по Ливии" и подрывающее международные усилия разрешить кризис в стране, передает саудовское агентство новостей SPA заявление МИД страны.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Здоровье
Российский медицинский спецназ помог 4,5 тысячам жителей Эль-Камышлы
В организованном пункте медицинского отряда спецназначения врачи оказали помощь 4,5 тысячам местных жителей.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Футбол
Линекер: «При всём уважении к Фергюсону, именно Гвардиола изменил АПЛ»
Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о достижениях в АПЛ бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона и наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
Спорт
Россия заплатит WADA почти миллион долларов
С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
Политика
Роухани призвал Эрдогана сплотиться против США
Хасан Роухани отметил в разговоре с турецким коллегой, что необходимо в один голос выступить против агрессии американцев, иначе Тегеран намерен «действовать более дерзко».
Происшествия
В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка
47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Культура
Cirque du Soleil рассказал Екатеринбургу историю о девочке Кристал. Фоторепортаж с представления
Выездная труппа знаменитого канадского цирка представила на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» историю девочки Кристал в одноименной программе.
Кино
Детский мультфильм откроет российский кинопрокат в США в 2020 году
В наступившем году российской кинопродукции в США прокат начнется с показа детского анимационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк - 4», созданный режиссером Дариной Шмидт.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.