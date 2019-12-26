Энергетика
Вести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ
Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
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Общество
Кабмин утвердил план адаптации к изменениям климата
Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил национальный план Минэкономразвития по адаптации к климатическим изменениям до 2022 года, говорится в сообщении кабмина.
Армия и оружие
Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе
В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
Хоккей
Егор Соколов — о победе над Швецией: «Это самое приятное чувство в моей жизни!»
Нападающий сборной России Егор Соколов поделился эмоциями после победы над Швецией (5:4 ОТ) в полуфинале молодежного чемпионата мира.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами
Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Футбол
«Реал» готовит трансфер самого перспективного бразильского футболиста
Уже текущей зимой ряды мадридского "Реала" должен пополнить 17-летний полузащитник "Фламенго" Рейньер, который по праву считается одним из самых талантливых юных футболистов Бразилии.
Политика
Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Экономика
С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Заработная плата сотрудника не может быть меньше МРОТ.
Общество
Голландия официально перестала существовать, теперь только Нидерланды
С 1 января 2020 года официально перестало существовать название Голландия для обозначения Нидерландов.
Кино
Комедия «Холоп» собрала в российском прокате более миллиарда рублей
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
Происшествия
Трупы двух девушек нашли в шкафу в арендованной квартире
Тела молодых местных жительниц были перемотаны скотчем Киев, 5 января. Трагедия с двумя девушками в Подольском районе города Киева Украины.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Общество
Эксперты назвали профессии, в которых роботы могут заменить человека
Специалисты ВНИИ труда рассказали, в каких профессиях в скором времени роботы смогут заменить человека.
Космос
Астрономы сняли гибель временного спутника Земли
Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Хоккей
Хованов: «Я не хотел смеяться над шведами. Просто не знал, куда ехать»
Надеюсь, они не думают, что я решил так над ними посмеяться, сказал Хованов. Все шайбы матча можно посмотреть тут.
Общество
Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Происшествия
Грузовик и легковушка не смогли поделить перекресток в Южно-Сахалинске
Армия и оружие
В ЛНР сбит ударный беспилотник ВСУ
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ), оборудованный приспособлением для сброса боевого заряда, сбит в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Технологии
Принято обозначение Wi-Fi 6E
Организация Wi-Fi Alliance представила новое обозначение, которое позволит отличать устройства Wi-Fi 6, способные работать на частоте 6 ГГц — важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана доступной регуляторами по всему миру.
Культура
Объявлен победитель вокального конкурса «Новая Звезда-2020»
Победителем Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020» стала представительница Краснодарского края София Легран.