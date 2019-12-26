Энергетика

Вести.RuВести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
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В Белоруссии рассказали об ожидаемых объемах поставок нефти из России

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В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

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