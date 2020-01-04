Энергетика

Вести.RuВести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
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Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

RT на русском10:54

В Белоруссии рассказали об ожидаемых объемах поставок нефти из России

Известия12:17

На белорусские НПЗ начались поставки нефти из России

Коммерсантъ11:02

В Минске заявили о повышении цены российской нефти для белорусских НПЗ

РБК11:57

В «Белнефтехим» рассчитывают на поставку 650 тыс. тонн нефти из РФ в январе

REGNUM13:24

Возобновилась поставка нефти на НПЗ в Белоруссии

РИА Новости10:37

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

ТАСС10:32
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Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
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В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка

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В Приморье 30 автомобилей провалились под лед и утонули

Отмечается, что под 30 автомобилями треснул лед и машины пошли на дно. В результате происшествия никто не пострадал.
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Московский ЦСКА хочет взять в аренду с правом выкупа полузащитника загребского «Динамо» Ловро Маера.
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Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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Pravda.Ru вчера в 05:27
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В Багдаде проходит церемония прощания с убитым накануне генералом, главой спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
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Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
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Закодированная Дана Борисова выпила духи

"С ума сходила, как хотела выпить, а ведь меня вроде закодировали, но я все равно выпила", - заявила телеведущая.
Комсомольская правда 10:00
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Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине раскритиковало реакцию пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов, об этом говорится в комментарии дипмиссии "Польскому радио".
РИА Новости 22:08
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Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Газета.Ru 15:40
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В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове

Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
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Политика

В Киеве сообщили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о том, что газовый рынок Украины должен работать только по правилам Европейского союза.
RuNews24.ru 02 января в 06:06
Происшествия

Солдат-срочник сбежал из части в Забайкалье

Российская газета 20:43
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Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
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Политика

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране, если американцы будут атакованы.
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Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреаль Канадиенс»

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Disney побил рекорд Голливуда по сборам в 2019 году

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Армия и оружие

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Первое место издание отдало американскому Корпусу морской пехоты (КМП), который, как отмечает автор статьи, является самым многочисленным, имея в своем составе порядка 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов по данным за 2017 год.
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Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани

Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
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Хоккей

Капитан сборной Канады, не снявший шлем во время гимна России, может пропустить финал МЧМ

Напомним, что именно Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России перед матчем сборных на групповом этапе МЧМ.
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На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Российская газета 13:26
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«Барселона» в меньшинстве упустила победу над «Эспаньолом»

«Барселона» упустила несколько шансов, чтобы снять все вопросы, а с 75-й минуты играла вдесятером без Френки де Йонга, который обрезал команды и вынужден был завалить на газон оппонента - удаление.
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал госсекретаря США Майка Помпео "высокомерным клоуном, переодетым в дипломата".
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Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
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Беларусь и Россия договорились о поставках нефти

Как стало известно в субботу, 4 января, белорусская компания «Белнефтехим» работает над заключением контрактов на поставки российской нефти по цене, исключающей премию поставщикам.
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Сборная США отменила сбор в Катаре после убийства иранского генерала

В пятницу американские дроны с помощью воздушного удара убили иранского генерала Касима Сулеймани.
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