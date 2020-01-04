Прокачка российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Белоруссию возобновлена. Об этом сообщил зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, передает агентство БЕЛТА. По его словам, насосы вновь включили в 17:05, после чего начались поставки.

Политика Трамп пригрозил Ирану быстрой и сильной атакой По словам Трампа, некоторые цели находятся на высоком уровне и представляют важность для Ирана иранской культуры, и «удар по ним и самому Ирану будет произведен очень быстро и очень сильно».

Транспорт Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок Петербургские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с пробками в крупнейших городах, сообщает "Российская газета".

Политика Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен использовать все дипломатические возможности для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Политика В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.

Космос Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления Большинство из восьми новых быстрых радиовсплесков демонстрировали понижение частоты сигнала с каждой повторной вспышкой, что может оказаться ключом к пониманию механизма, который производит эти явления.

Кино Детский мультфильм откроет российский кинопрокат в США в 2020 году В наступившем году российской кинопродукции в США прокат начнется с показа детского анимационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк - 4», созданный режиссером Дариной Шмидт.

Происшествия В Мытищах ликвидировали пожар на складе Пожар на складе для хранения пластика в подмосковных Мытищах ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Россию обвинили в заинтересованности в устранении Касема Сулеймани В попытках оправдать США за уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани, журналисты американского издания «CNN» обвинили Россию в заинтересованности в ликвидации командующего силами «Кудс» КСИР.

Армия и оружие В конгрессе США назвали убийство Сулеймани «провокационным» Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает "провокационным и непропорциональным" убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке по приказу президента Дональда Трампа.

Спорт Россия заплатит WADA почти миллион долларов С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.