Энергетика
Вести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ
Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
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Хоккей
Самсонов стал первым вратарём в НХЛ, который выиграл 8 матчей кряду
"Каролина" потерпела домашнее поражение от "Вашингтона" в рамках регулярного чемпионата НХЛ 3:4. Первой звездой матча был признан 22-летний российский вратарь гостей Илья Самсонов, которому удалось отразить 38 бросков.
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
Армия и оружие
Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе
Здоровье
В Минздраве рассказали о профилактике гипертонии
В Минздраве рассказали, как не допустить развития гипертонии и на что стоит обратить внимание в первую очередь, пишет газета «Аргументы и факты».
Хоккей
Малкин отреагировал на выход сборной России по хоккею в финал МЧМ-2020
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отреагировал на победу молодёжной сборной России над Швецией в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Хоккей
Что говорили хоккеисты и тренеры после победы России над Швецией в полуфинале МЧМ
"Будем биться за всю страну" Для сборной России победа над национальной командой Швеции стала если не исторической, то знаменательной.
Армия и оружие
ВМС США намерены потягаться с Россией за Арктику
Хоккей
Россия уничтожила шведов по игре. Упустить финал было бы очень обидно
Мифтахова зачем-то бросили на два матча за сутки, а затем словно бы разочаровались.
Политика
Помпео и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг Ирана и Ирака
В ходе беседы Помпео обсудил с премьер-министром ситуацию в Ираке и «продолжающиеся провокации и угрозы» региону со стороны Ирана.
Армия и оружие
ВВС США атаковали союзников Ирана на границе Ирака и Сирии
Самолеты ВВС США нанесли удар по союзным Ирану шиитским ополченцам на границе Ирака и Сирии.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Кино
Netflix показал финальный трейлер сериала «Дракула»
Политика
Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани
Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
Политика
Над иранской мечетью подняли красный флаг мести
Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Спорт
Россия заплатит WADA почти миллион долларов
С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
Происшествия
Никас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»
История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.
Хоккей
Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль»
Энергетика
Болгария начала получать российский газ по «Турецкому потоку»
Болгария начала получать газ из России с территории Турции по трубопроводу «Турецкий поток», а не через Румынию, как ранее.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Гаджеты
Скорое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi
Скорое обновление прошивки MIUI уменьшит функциональность смартфонов, выпускаемых компанией Xiaomi.
Хоккей
Хантер: Россия – Канада – нет ничего лучше. Помню, как смотрел матчи в школе
Помню, как смотрел матчи в школе.
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
Наука
Определен лучший сок для снижения повышенного давления
Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Политика
Госдеп запретил использовать соцсеть TikTok на служебных устройствах
Госдепартамент и министерство внутренней безопасности США запретили сотрудникам запускать на служебных устройствах приложение социальной сети TikTok.
Армия и оружие
В МИД ФРГ прокомментировали убийство Сулеймани в результате удара США
Удар США в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, не упростит поиск решения разногласий с Ираном.