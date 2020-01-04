Энергетика

Вести.RuВести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
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Ученые приоткрыли тайну кратеров на темной стороне Луны

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Энергетика

«Белнефтехим» сообщил о повышении стоимости нефти для белорусских НПЗ

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