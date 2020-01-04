Энергетика
Вести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ
Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мира
Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, обыграв в овертайме команду Швеции.
Политика
СМИ сообщили о взрывах в столице Ирака
Происшествия
В Екатеринбурге маленькая девочка стала жертвой педофила
В Екатеринбурге СКР проверяет сведения о нападении педофила на маленькую девочку.
Происшествия
Омичи обсудят дело обезглавленного Дмитрия Фёдорова на сходе
151241Дело обезглавленного омича, которому могли подкинуть наркотики Сотрудники Росгвардии задержали Дмитрия Фёдорова 15 декабря.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Политика
Путин назвал одну из основных тем послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию уделит особое внимание теме повышения доходов россиян.
Политика
Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США
Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Шоу-бизнес
Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике
Армия и оружие
В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях
Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Хоккей
Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»
Политика
Савченко назвала рецепт от гниения Украины
Украину уничтожает не гражданская война в Донбассе, а "процесс гниения" в стране, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала "112".
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Общество
В «Столото» назвали сроки получения выигранного миллиарда
Выигравший в лотерею миллиард рублей москвич сможет получить свои деньги в течение полугода, сообщили в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Шоу-бизнес
Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина
Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился
Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился.
Космос
Ученые приоткрыли тайну кратеров на темной стороне Луны
Новые работы астрономов приоткрывают завесу тайны кратеров, расположенных на темной стороне спутника Земли.
Энергетика
«Белнефтехим» сообщил о повышении стоимости нефти для белорусских НПЗ
"При сложившемся уровне мировой котировки только в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на 20 долларов США на 1 тонну, что составляет 5% к уровню цены 2019 года", - отмечается сообщении концерна, опубликованном на его сайте.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
«Российская газета» назвала самые ожидаемые кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году.
Политика
В Багдаде тысячи людей простились c иранским генералом Сулеймани
Футбол
Погба перенес операцию из-за риска пропустить Евро-2020
По информации источника, француз согласился на хирургическое вмешательство из-за риска пропустить чемпионат Европы 2020 года.
Хоккей
Умер бывший вице-президент ХК «Спартак» Гелани Товбулатов
Бизнесмен, бывший владелец и вице-президент хоккейного клуба "Спартак" Гелани Товбулатов скончался на 68-м году жизни.
Футбол
Кубок Англии. «МЮ» против «Вулверхэмптона», «Ман Сити» – «Порт Вейл», «Лестер» принимает «Уиган»
В 3-м раунде Кубка Англии «МЮ» встречается с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Сити» – с «Порт Вейлом».
Спорт
Большунов: «Думаю завтра налить Клэбо водки перед стартом»
Российский лыжник Александр Большунов, занявший третье место в спринте классическим стилем на шестом этапе «Тур де Ски», пошутил, что перед завтрашним масс-стартом на заключительном этапе «Тур де Ски» нальет водки норвежцу Йоханнесу Клэбо.
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Политика
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.