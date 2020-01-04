Энергетика
Вести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ
Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
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Общество
Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»
Происшествия
Назван мотив убийства сотрудника «Роскосмоса»
В «Роскосмосе» заявили, что Сергей Хайкин не является сотрудником госкорпорации, однако позже сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК, что он работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации «ВНИИЭМ», которая входит в структуру «Роскосмоса».
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
Происшествия
В Красносельском районе иномарка вылетела на тротуар и сбила пешехода
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Политика
Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп в написал в своем Twitter, что у Ирана не будет ядерного оружия.
Наука
Агрономы нашли способ защитить картофель от почвенных болезней
Ученые предложили режим чередования сельскохозяйственных культур, который поможет сохранить урожай картофеля.
Политика
Иран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани
Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока.
Армия и оружие
Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Автоспорт
Экипаж Шибалова выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» Антона Шибалова стал победителем первого этапа ралли «Дакар» в зачете грузовиков.
Культура
В Рязани начался Фестиваль огня и света
5 января в областной столице на Лыбедском бульваре стартовал Фестиваль огня и света, открытие которого собрало несколько тысяч человек.
Кино
Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»
Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Кино
Райан Джонсон снимет продолжение детектива «Достать ножи»
«Достать ножи» уже собрал в мировом прокате более 250 млн долларов при бюджете 40 млн и может запустить новую кинофраншизу для студии Lionsgate.
Политика
МИД прокомментировал избрание нового спикера парламента Венесуэлы
Министерство иностранных дел России назвало избрание нового спикера парламента Венесуэлы результатом легитимной демократической процедуры, возвращающей ситуацию в стране в конституционное поле.
Армия и оружие
Ракета взорвалась рядом с посольством США в Багдаде
Хоккей
Телеканалы запутали болельщиков «разными финалами» МЧМ по хоккею
Наука
Ученый назвала напиток, помогающий снизить давление
Доктор Энн Кивимяки рассказала, что брусничный сок помогает снизить повышенное давление. Об этом сообщает Medical Xpress.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Ранее экс-посла Польши в Германии, пообещавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей».
Армия и оружие
Ирак начал подготовку по выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака начали подготовку механизма по выводу войск Соединенных Штатов с территории страны, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф.
Футбол
Кудряшов подписал контракт с «Антальяспором»
Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», Кудряшов уже подписал с турецким клубом контракт сроком на полтора года.
Общество
Сотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов
Общество
Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON
Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.
Единоборства
Беспутин признался, что сказал бы Путину при встрече
Чемпион Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин ответил на вопрос, что он хотел бы сказать президенту России Владимиру Путину при встрече.
Шоу-бизнес
Певица Адель кардинально похудела в два раза
Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской вышла на сцену после четырех операций
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина вышла в свет после долгой реабилитации из-за полученной на отдыхе в 2018 году травмы.
Шоу-бизнес
Леди Гага призналась, что пережила серию изнасилований
Певица Леди Гага призналась, что пережила серию изнасилований.
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.