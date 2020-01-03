Энергетика
Вести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ
Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
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В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ
Rambler News Service03 января в 03:02
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
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Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
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Скончался онколог Андрей Павленко
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Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
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Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Командир ВС Ирана усомнился в угрозе Трампа ударить по 52 объектам
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Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке
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«Минималка» на Украине обогнала российскую: почему «перемога» отменяется
Минимальная зарплата на Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет «минималку» в России и Белоруссии.
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Брэдли: Усик перебоксирует Джошуа
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Овечкин сказал, что всей командой смотрели полуфинал МЧМ
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В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков против «Газпрома»
В «Нафтогазе» сообщили, что будет с судебными исками против «Газпрома».
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Стала известна дата премьеры Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2
До нынешнего дня ходили разные слухи относительно даты премьеры новых флагманских смартфонов Samsung — Galaxy S20 (ранее он назывался Galaxy S11) и Galaxy Fold 2. По одним данным, премьера должна была случиться 18 февраля, по другим — 11 февраля.
Армия и оружие
США начали переброску четырех тысяч военных на Ближний Восток
США начали переброску более четырех тысяч военных в Кувейт на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке.
Футбол
Иванович отказался продлевать контракт с «Зенитом»
Как уточняется, футболист отказался продлевать контракт с «сине-бело-голубыми», который истекает будущим летом.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Армия и оружие
NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
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Автоспорт
Знаменитый ралли-марафон «Дакар» стартует сегодня в Саудовской Аравии
Теннис
Александрова вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне
Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира в китайском Шэньчжэне, призовой фонд которого превышает 650 тысяч долларов.
Армия и оружие
Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии
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Выбираем лучшего комментатора десятилетия: есть восемь претендентов и аргументы за каждого
В декабре 2019 года самой оживленной планеркой редакции Sports.ru была та, на которой обсуждался лучший комментатор десятилетия.
Гаджеты
У Samsung готовы первые в мире 3-нанометровые транзисторы GAAFET
Год назад компания Samsung рассказала о планах развития технологии полупроводникового производства, которыми предусмотрено начать серийный выпуск продукции по 3-нанометровой технологии GAAFET в 2021 году.
Футбол
Сульшер: Погба не покинет «МЮ» в январе
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер исключил уход из клуба французского полузащитника Поля Погба в зимнее трансферное окно.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка
47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.