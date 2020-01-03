Энергетика

Вести.RuВести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
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В «Белнефтехим» рассчитывают на поставку 650 тыс. тонн нефти из РФ в январе

REGNUMвчера в 13:24

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

ТАССвчера в 10:32

В Минске заявили о повышении цены российской нефти для белорусских НПЗ

РБКвчера в 11:57

Возобновилась поставка нефти на НПЗ в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:37

На белорусские НПЗ начались поставки нефти из России

Коммерсантъвчера в 11:02

Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Вести.Ruвчера в 11:05

В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ

Rambler News Service03 января в 03:02
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:25, Ашберн

«Оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии». Запасов нефти в Беларуси хватит на три недели?

КП - Беларусьвчера в 10:17
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
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Газета.Ru вчера в 22:29
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Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке

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Минимальная зарплата на Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет «минималку» в России и Белоруссии.
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Овечкин сказал, что всей командой смотрели полуфинал МЧМ

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Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
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До нынешнего дня ходили разные слухи относительно даты премьеры новых флагманских смартфонов Samsung — Galaxy S20 (ранее он назывался Galaxy S11) и Galaxy Fold 2. По одним данным, премьера должна была случиться 18 февраля, по другим — 11 февраля.
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Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
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