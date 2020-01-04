Энергетика
Вести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ
Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
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Автоспорт
Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2020 году
Издание Racing Elite, основываясь на данных Forbes и BBC, представило список приблизительных зарплат гонщиков Формулы 1 в 2020 году.
Общество
Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России
Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Армия и оружие
СМИ сообщили о взрывах в столице Ирака
В столице Ирака Багдаде прогремели два взрыва. Об этом в субботу, 4 января, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Хоккей
Брагин высказался о победе сборной России над Швецией
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал итог победного матча против национальной команды Швеции.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Футбол
23-летний игрок «Генгама» погиб в ДТП
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Армия и оружие
Появились сообщения о новой атаке коалиции США на ополчение в Ираке
СМИ сообщают, что возглавляемая США коалиция провела авианалет на штаб иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой
"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Политика
Савченко рассказала о гниющей Украине
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Общество
В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша
У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Политика
Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном»
Зариф отметил, что Помпео говорил, что "люди танцуют в городах Ирака" после данных об убийстве генерала КСИР Касима Сулеймани 3 января.
Футбол
МЮ сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче Кубка Англии по футболу
«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» не выявили победителя в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Армия и оружие
Британские военные корабли вновь начнут сопровождать суда в Ормузском проливе
Корабли ВМС Великобритании вновь начнут сопровождать британские торговые суда, следующие через Ормузский пролив.
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала, как выпила духи
Телеведущая Дана Борисова рассказала, что однажды так сильно хотела употребить алкоголь, что выпила духи.
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
Транспорт
Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок
Петербургские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с автомобильными пробками в мегаполисах.
Общество
Правительство утвердило план адаптации к изменению климата
Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
Авто
Aston Martin представила свой первый фирменный вертолет
Английский производитель престижных спорткаров Aston Martin представил свой фирменный вертолет ACH130 Aston Martin Edition, спроектированный и созданный в сотрудничестве с дочерней фирмой одной из крупнейших в мире авиакомпаний — французской Airbus Corporate Helicopters, пишет портал The Drive.
Армия и оружие
Постпред Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани объявлением войны
Иранский постпред в ООН Маджид Тахт-Раванчи считает, что, убив генерала Касема Сулеймани, американская сторона объявила о начале войны, сообщает CNN.
Авто
Названы причины отказа от переплаты за полный привод для кроссовера
Учтя все «За» и «Против», эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали, почему переплата за полный привод при покупке кроссовера не имеет смысла.
Политика
Минюст США опубликовал очередные документы ФБР по «российскому делу»
BuzzFeed обращает внимание, что Минюст представил документ в отредактированном виде.
Гаджеты
Показаны настоящие фото Xiaomi Mi 10
В Сети появились первые настоящие изображения новинки.