Энергетика

Вести.RuВести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
Читать в источнике
Комментировать79

Подробнее о событии

Белоруссия объявила о возобновлении поставок нефти из России

РБК10:49

В «Белнефтехим» рассчитывают на поставку 650 тыс. тонн нефти из РФ в январе

REGNUM13:24

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

RT на русском10:54

В Белоруссии не исключили поставку из России в январе 650 тыс. тонн нефти

Интерфакс11:39

Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновилась

РИА Новости10:37

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

ТАСС10:32

Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Вести.Ru11:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:05, Ашберн
Автоспорт

Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2020 году

Издание Racing Elite, основываясь на данных Forbes и BBC, представило список приблизительных зарплат гонщиков Формулы 1 в 2020 году.
Autosport.com.ru 10:31
Общество

Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России

Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.
Lenta.ru 10:34
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
Армия и оружие

СМИ сообщили о взрывах в столице Ирака

В столице Ирака Багдаде прогремели два взрыва. Об этом в субботу, 4 января, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Известия 12:20
Хоккей

Брагин высказался о победе сборной России над Швецией

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал итог победного матча против национальной команды Швеции.
Газета.Ru 13:24
Шоу-бизнес

Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb вчера в 23:43
Футбол

23-летний игрок «Генгама» погиб в ДТП

Евро-футбол.ру вчера в 13:57
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС 11:48
Армия и оружие

Появились сообщения о новой атаке коалиции США на ополчение в Ираке

СМИ сообщают, что возглавляемая США коалиция провела авианалет на штаб иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».
Взгляд.ру 15:49
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Московский Комсомолец вчера в 14:26
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Lenta.ru 10:34
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Коммерсантъ 05:54
Политика

Савченко рассказала о гниющей Украине

Lenta.ru 13:46
Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Lenta.ru вчера в 10:34
Происшествия

Пассажиры экстренно севшего в Перми самолёта вылетели в Петербург

RT на русском 09:16
Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Российская газета 07:29
Общество

В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша

У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
РИА Новости 09:45
Политика

Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном»

Зариф отметил, что Помпео говорил, что "люди танцуют в городах Ирака" после данных об убийстве генерала КСИР Касима Сулеймани 3 января.
Газета.Ru 13:57
Футбол

МЮ сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче Кубка Англии по футболу

«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» не выявили победителя в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
RT на русском 15:35
Армия и оружие

Британские военные корабли вновь начнут сопровождать суда в Ормузском проливе

Корабли ВМС Великобритании вновь начнут сопровождать британские торговые суда, следующие через Ормузский пролив.
ТАСС 15:54
Шоу-бизнес

Дана Борисова рассказала, как выпила духи

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что однажды так сильно хотела употребить алкоголь, что выпила духи.
News.ru 15:04
Политика

Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился

Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
РИА Новости 11:29
Транспорт

Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок

Петербургские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с автомобильными пробками в мегаполисах.
Российская газета 05:10
Общество

Правительство утвердило план адаптации к изменению климата

Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
РИА Новости 05:03
Авто

Aston Martin представила свой первый фирменный вертолет

Английский производитель престижных спорткаров Aston Martin представил свой фирменный вертолет ACH130 Aston Martin Edition, спроектированный и созданный в сотрудничестве с дочерней фирмой одной из крупнейших в мире авиакомпаний — французской Airbus Corporate Helicopters, пишет портал The Drive.
Naked Science 10:59
Армия и оружие

Постпред Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани объявлением войны

Иранский постпред в ООН Маджид Тахт-Раванчи считает, что, убив генерала Касема Сулеймани, американская сторона объявила о начале войны, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 21:46
Происшествия

Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали

Lenta.ru 08:49
Авто

Названы причины отказа от переплаты за полный привод для кроссовера

Учтя все «За» и «Против», эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали, почему переплата за полный привод при покупке кроссовера не имеет смысла.
Автоновости дня 07:42
Политика

Минюст США опубликовал очередные документы ФБР по «российскому делу»

BuzzFeed обращает внимание, что Минюст представил документ в отредактированном виде.
Эхо Москвы вчера в 17:09
Гаджеты

Показаны настоящие фото Xiaomi Mi 10

В Сети появились первые настоящие изображения новинки.
Goroday.ru 12:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное