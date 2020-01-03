Энергетика

Вести.RuВести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
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Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

ТАССвчера в 10:32

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Коммерсантъвчера в 11:02

Белоруссия объявила о возобновлении поставок нефти из России

РБКвчера в 10:49

Возобновилась поставка нефти на НПЗ в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:37

Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Эхо Москвы08:04

Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Вести.Ruвчера в 11:05

В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ

Rambler News Service03 января в 03:02
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«Оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии». Запасов нефти в Беларуси хватит на три недели?

КП - Беларусьвчера в 10:17
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:00, Ашберн
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