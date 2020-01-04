Энергетика

Вести.RuВести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
Читать в источнике
Комментировать116

Подробнее о событии

Возобновилась поставка нефти на НПЗ в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:37

В «Белнефтехим» рассчитывают на поставку 650 тыс. тонн нефти из РФ в январе

REGNUMвчера в 13:24

На белорусские НПЗ начались поставки нефти из России

Коммерсантъвчера в 11:02

Белоруссия объявила о возобновлении поставок нефти из России

РБКвчера в 10:49

В Белоруссии не исключили поставку из России в январе 650 тыс. тонн нефти

Интерфаксвчера в 11:39

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

ТАССвчера в 10:32

Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Вести.Ruвчера в 11:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:55, Ашберн
Политика

Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере

Скандал начался после того, как послы Израиля и Польши на Украине выпустили совместное заявление с осуждением героизации украинских националистов в связи с памятным шествием в Киеве в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
Российская газета 01:56
Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
RT на русском вчера в 10:29
Игры

Daedalic: Вы будете любить нашего Голлума и бояться его; в The Lord of the Rings — Gollum также будут назгулы

Во время недавнего интервью, опубликованного в журнале EDGE (на февраль 2020 года, выпуск 341), Daedalic Entertainment наконец-то открыла некоторую информацию о предстоящей игре The Lord of the Rings — Gollum, повествующей о Голлуме из романов «Властелин колец» и «Хоббит, или Туда и обратно» Д. Р. Толкина (J.R.R. Tolkien).
3DNews 01:32
Армия и оружие

Иранские военные нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке. Видео

Несколько минут назад в распоряжении ресурса Avia.pro оказались сведения о том, что иранские военные формирования и про-иранские группировки на территории Ирака, провели серию мощных атак против американских военных объектов.
Avia.pro вчера в 12:28
Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 07:07
Армия и оружие

Трамп грозит Ирану военной техникой стоимостью $ 2 трлн

«Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику», — написал американский лидер.
Евразия Daily 02:02
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
РИА Новости вчера в 14:27
Энергетика

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости вчера в 22:51
Армия и оружие

Российские подлодки превзошли американские только в одном

Российская многоцелевая подлодка проекта "Ясень-М" "Казань", которую все никак не передадут флоту из-за возникших в ходе испытаний трудностей, вызывают сейчас наибольшую тревогу на Западе.
Утро.ru 01:50
Армия и оружие

Боевики напали на американскую базу в Кении

Lenta.ru 02:39
Шоу-бизнес

Зеленский заступился за игравшего в Крыму Dr.Alban

Московский Комсомолец 00:23
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Общество

Глава «Нафтогаза» рассказал о недовольстве от сделки с «Газпромом»

Глава компании пояснил, что законодательство Украины о рынке природного газа и регуляторные акты не соответствуют европейским.
News.ru 01 января в 20:10
Гаджеты

Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле

Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.
Goroday.ru 02 января в 11:01
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 03 января в 07:15
Хоккей

Овечкин сказал, что всей командой смотрели полуфинал МЧМ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, что смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором российская сборная переиграла Швецию со счётом 5:4. Ови отметил, что результат противостояния расстроил его партнёра по команде Никласа Бекстрёма.
Нева Спорт 02:54
Общество

В правительстве РФ утвердили план адаптации к изменению климата

В правительстве Российской Федерации утвердили национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
РИА Новости Крым 01:45
Армия и оружие

NI назвало морскую пехоту России одной из лучших в мире

Первое место издание отдало американскому Корпусу морской пехоты (КМП), который, как отмечает автор статьи, является самым многочисленным, имея в своем составе порядка 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов по данным за 2017 год.
iReactor 03 января в 00:01
Хоккей

Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМ

Пятый канал 01:37
Футбол

Сульшер: «Погба не уйдёт из „Манчестер Юнайтед“ в январе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба не уйдёт из команды зимой.
Евро-футбол.ру 02:30
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК 01:32
Общество

Умер боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
Общество

Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние

Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Известия 00:33
Политика

Власти Японии решили усилить иммиграционный контроль после побега Гона

Министерство юстиции Японии распорядилось ужесточить контроль на границе после побега из страны экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.
РБК вчера в 23:39
Происшествия

В Приморье после катания на тюбинге погибла четырехлетняя девочка

РБК вчера в 22:00
Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и составил 61,83 рубля.
ТАСС 03 января в 02:13
Спорт

WADA назначила России сумму ежегодного взноса

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило сумму обязательного ежегодного взноса России в бюджет организации.
FreeNews-Volga вчера в 06:48
Армия и оружие

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
РБК вчера в 21:05
Армия и оружие

США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток

Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
РБК вчера в 20:06
Футбол

Зинченко забил второй гол за «Манчестер Сити»

Игровой снаряд задел защитника гостей и оказался в сетке. Для Зинченко этот гол стал вторым в футболке «Манчестер Сити».
Евро-футбол.ру вчера в 13:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное