Во время недавнего интервью, опубликованного в журнале EDGE (на февраль 2020 года, выпуск 341), Daedalic Entertainment наконец-то открыла некоторую информацию о предстоящей игре The Lord of the Rings — Gollum, повествующей о Голлуме из романов «Властелин колец» и «Хоббит, или Туда и обратно» Д. Р. Толкина (J.R.R. Tolkien).