Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВозобновились поставки нефти на белорусские НПЗ

Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов. По его словам, до конца суток будет прокачано шесть тысяч тонн нефти. В компании подчеркнули, что объемов сырья хватит для безостановочной работы заводов в январе.
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В «Белнефтехим» рассчитывают на поставку 650 тыс. тонн нефти из РФ в январе

REGNUM13:24

На белорусские НПЗ начались поставки нефти из России

Коммерсантъ11:02

Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Вести.Ru11:05

Возобновились поставки нефти на белорусские НПЗ

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Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

ТАСС10:32

Белоруссия объявила о возобновлении поставок нефти из России

РБК10:49

В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ

Rambler News Serviceвчера в 03:02
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Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
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Возглавляемая США коалиция подтвердила данные о двух атаках вблизи иракских баз, на которых располагаются ее силы.
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Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

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Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
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