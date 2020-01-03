Энергетика
РИА НовостиВозобновились поставки нефти на белорусские НПЗ
Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов. По его словам, до конца суток будет прокачано шесть тысяч тонн нефти. В компании подчеркнули, что объемов сырья хватит для безостановочной работы заводов в январе.
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В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ
Rambler News Serviceвчера в 03:02
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Политика
Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Армия и оружие
ПЗРК «Верба» сможет сбивать беспилотные аппараты и крылатые ракеты
Зенитный комплекс предназначен для уничтожения самолетов оперативно-тактической авиации, ударных вертолётов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, способен поражать малозаметные цели условного противника на высотах от 10 метров до 4,5 км и на дальностях от 500 метров до 6,5 км.
Экономика
Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о намерении внести в Госдуму ряд социальных законопроектов, в том числе и об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM.
Армия и оружие
В результате авиаудара по Триполи погибли 28 студентов военного колледжа
По меньшей мере 28 кадетов военного колледжа погибли, 18 получили ранения в субботу вечером в результате авиаудара по военному колледжу в Триполи.
Политика
Над иранской мечетью подняли красный флаг мести
Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила атаку на две базы в Ираке
Возглавляемая США коалиция подтвердила данные о двух атаках вблизи иракских баз, на которых располагаются ее силы.
Политика
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
Армия и оружие
Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории
Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Футбол
«Бешикташ» хочет снова арендовать Кариуса у «Ливерпуля»
«Бешикташ» планирует сохранить в составе голкипера Лориса Кариуса, права на которого принадлежат «Ливерпулю», сообщает Fanatik.
Происшествия
В Мытищах горит склад с пластиком
Происшествия
Грузовик и легковушка не смогли поделить перекресток в Южно-Сахалинске
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Спорт
Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»
Транспорт
Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок
Петербургские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с пробками в крупнейших городах, сообщает "Российская газета".
Политика
В МИД Украины ответили на заявление послов Польши и Израиля о прославлении Бандеры
В МИД Украины отреагировали на совместное заявление послов Израиля и Польши в Киеве, которые осудили чествование основоположников украинского национализма со стороны Киева.
Происшествия
В Британии воры с дрессированными собаками похитили около 200 овец
Полиция графства Уилтшир в Великобритании расследует три случая кражи около 200 овец у фермеров, совершенных, предположительно, при помощи специально обученных собак, говорится в сообщении правоохранителей.
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Хоккей
«Говорили, этот парень ничего не выиграет». Овечкин вспомнил, как стал капитаном команды
Технологии
Фотогалерея дня: зеркальная камера Nikon D780
Источник опубликовал серию изображений, дающих полное представление о внешнем виде камеры Nikon D780.
Экономика
Российские миллиардеры дали свой прогноз курса рубля на 2020 год
Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь» считает, что в 2020 году «курс установится в 63 рубля за доллар, плюс минус 2 рубля».
Армия и оружие
Министр обороны Великобритании оправдал убийство Сулеймани
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался насчет убийства командующего иранскими силами специального назначения "Кудс" Касема Сулеймани, которое совершили США.
Кино
Долгожданный блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение» вышел на экраны
Вышел в прокат блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение». Он повествует о новом нашествии инопланетян на столицу.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о подрыве двух военных в Донбассе
Украинские силовики заявили о подрыве двух военных в Донбассе, сообщает РИА Новости.
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
Армия и оружие
Российские С-400 помогут Ирану сбивать американские F-35
Российские ЗРС С-400 помогут Ирану сбивать американские истребители F-35.
Хоккей