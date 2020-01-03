Энергетика
Эхо МосквыРоссия возобновила поставки нефти в Белоруссию
Уже к концу месяца Белоруссия рассчитывает возобновить и экспорт нефтепродуктов, который был приостановлен из-за недостатка сырья. О том, что поставки нефти в Белоруссию прекратились, стало известно 3 января.
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В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ
Rambler News Service03 января в 03:02
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:53, Ашберн
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СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
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Kia запретила продавать новый седан Optima таксистам
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Россияне сыграют с канадцами в финале молодежного ЧМ по хоккею
Культура
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Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
Армия и оружие
Иран готовит ответный удар по военным объектам США
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.