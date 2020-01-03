Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Уже к концу месяца Белоруссия рассчитывает возобновить и экспорт нефтепродуктов, который был приостановлен из-за недостатка сырья. О том, что поставки нефти в Белоруссию прекратились, стало известно 3 января.
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Возобновилась поставка нефти на НПЗ в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:37

В «Белнефтехим» рассчитывают на поставку 650 тыс. тонн нефти из РФ в январе

REGNUMвчера в 13:24

Белоруссия объявила о возобновлении поставок нефти из России

РБКвчера в 10:49

Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Эхо Москвы08:04

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

ТАССвчера в 10:32

Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Вести.Ruвчера в 11:05

В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ

Rambler News Service03 января в 03:02
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:53, Ашберн

«Оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии». Запасов нефти в Беларуси хватит на три недели?

КП - Беларусьвчера в 10:17
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:53, Ашберн
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