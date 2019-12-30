Прокачка нефти из России в Белоруссию возобновлена, сообщил представитель концерна "Белнефтехим". По его словам, планируется, что до конца суток будет отгружено около 6 тыс. тонн сырья.

Возобновлена прокачка нефти из России в Белоруссию

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