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Политика Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки» Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 30 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 9

Политика Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России» Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии». 33

Здоровье В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286. 659

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было. 480

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Энергетика Украина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил российскому «Газпрому» арендовать украинские газохранилища для закачки избыточных объемов газа. 45

Политика ФРГ не пригласила представителей РФ на годовщину Второй мировой Российские представители, вероятнее всего, не приглашены на церемонию в связи с годовщиной 75-летия окончания Второй мировой войны, которую проведут в столице ФРГ, заявили в правительстве Германии. 27

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Происшествия СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина Бывший первый вице-губернатор Курганской области Сергей Пугин задержан за злоупотребления на 195 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ. 5

Экономика ВВП США рухнул на 4,8% в I квартале Министерство торговли США представило предварительную оценку ВВП в I квартале 2020 г. По его данным, он сократился на 4,8% в годовом выражении, что является худшим результатом со времени рецессии 2007-2009 гг. Это превзошло прогнозы экономистов, опрошенных Reuters. 6

Политика Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая Период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая включительно, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах. 74

Футбол Евгений Кафельников: в 90-е нужно было выживать, голод двигал вперед Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира, победитель "Ролан Гаррос", Открытого чемпионата Австралии, болельщик "Спартака" и один из самых активных спортсменов в твиттере Евгений Кафельников в большом интервью РИА Новости рассказал о личном комфорте, частном самолете, карьере, положении дел в российском теннисе и выживании в 90-е.

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