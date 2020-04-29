Коронавирус

LiveSport.ruLiveSport.ruВозобновление Бундеслиги 9 мая находится под угрозой срыва

Планы возобновления Бундеслиги 9 мая могут быть сорваны из-за всплеска новых случаев заражения коронавирусом после послабления ограничений в стране, сообщает Daily Mail.
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Возобновление сезона в Германии может быть отложено

Матч ТВ02:24

Возобновление Бундеслиги с 9 мая под угрозой из-за новой волны коронавируса

Sport24.ru01:52

Возобновление Бундеслиги 9 мая под угрозой срыва из-за всплеска новых случаев заражения

Чемпионатвчера в 23:42

СМИ: возобновление чемпионата Германии по футболу может быть отложено

РИА Новости01:19

Чемпионат Германии не возобновится 9 мая. Что происходит с бундеслигой?

Спорт-Экспресс01:15

Возобновление чемпионата Германии может быть отложено

Газета.Ru00:10

Чемпионат Германии по футболу может и не возобновиться

Вести.Ru01:34
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Здоровье

В Севастополе зарегистрированы четыре новых случая коронавируса

На 29 апреля в инфекционной больнице находятся под наблюдением 143 человека, в городской больнице № 9 — 57 человек.
Севастополь.ру 05:30
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Здоровье

В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
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Общество

В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
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Общество

Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России

Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
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Здоровье

86 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
Kursk.com 04:58
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Политика

Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая

Всего нерабочий период продлится до 11 мая включительно, затем планируется постепенное снятие ограничительных мер.
Тюменская область сегодня вчера в 11:24
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Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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Общество

Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок

Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito.
Российская газета 04:23
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Культура

Финал шоу «Маска» побил рекорд по просмотрам

Финальный выпуск музыкального шоу Маска на НТВ обеспечил телеканалу рекордный рейтинг.
NewInform вчера в 11:32
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Политика

Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»

Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Религия

Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
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Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май

На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
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Политика

Постпред РФ дал характеристику претензиям США по соглашению СВПД

Претензии США к соглашению по иранской ядерной программе являются нелепыми, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Политика Сегодня 02:50
12
Политика

Глава «Оператора ГТС Украины» оценил ситуацию с контрактом «Газпрома»

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью РБК прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа через Украину после истечения нового пятилетнего контракта.
RT на русском 06:30
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Общество

У британского премьера Бориса Джонсона родился сын

РИА Новости 05:23
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Общество

Nord Stream 2 сохраняет сроки завершения «Северного потока-2»

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства "Северного потока-2", по-прежнему планирует завершить проект в конце нынешнего - начале следующего года.
Вестник Кавказа 05:27
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Политика

Путин: энергетика столкнулась с серьезными потрясениями

Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями.
Вести.Ru 07:44
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Наука

Названа причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин

В ходе исследования специалисты назвали главную, по их мнению, причину высокой смертности среди мужчин: клетки легких мужчин содержат больше молекул рецептора ACE2, который играет ключевую роль при заражении как SARS-CoV, так и SARS-CoV-2.
Lenta.ru 07:28
9
Здоровье

В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 90 человек

Kursk.com 06:28
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Футбол

Василий Уткин назвал лучшего футболиста в истории

Чемпионат 07:04
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
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Политика

Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»

Видеоконференция министров стран нормандского формата состоится в четверг во второй половине дня, речь пойдет о реализации договоренностей парижского саммита на уровне трехсторонней контактной группы, сообщил на брифинге в среду представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
РИА Новости 07:53
9
Авто

АвтоВАЗ запустил продажи самого дорогого Lada Xray Cross Instinct

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 07:31
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Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
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Политика

Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

Журналисты рассказали Пескову, что сингапурские ученые обозначили датой окончания вспышки коронавируса в России 19 августа.
РИА Новости 05:47
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Авто

«УАЗ» представил дом на колесах на основе «Буханки»

По данным ресурса "Новые автомобили", на переделку стандартной УАЗ "Буханки" в практичный автодом необходимо 23 дня, а затраты составляют минимум 0,5 млн. рублей.
Новые автомобили 07:12
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Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
9
Хоккей

Коскиранта прокомментировал свой уход из СКА

Хочется отметить, что СКА мне предлагал новый контракт, но я был вынужден отказаться, настал тот момент, когда стоит покинуть Россию.
ГЛАС.RU 07:35
Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
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