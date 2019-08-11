Коронавирус
Радио ЗенитВозобновление чемпионата Англии отложено 30 апреля
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с чего всё началось
Английская премьер-лига (АПЛ) приняла решение отложить розыгрыш чемпионата до конца апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте турнира.Газета.Ruвчера в 09:25
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Общество
Российским школьникам продлят весенние каникулы
По причине угрозы распространения коронавируса в школах страны с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на министра просвещения РФ Сергей Кравцова.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Здоровье
Врачи перечислили варианты защиты от коронавируса
Медицинские специалисты рассказали, что риск заразиться коронавирусом ниже у людей, которые делали прививки от гриппа.
Финансы
Рынок акций усиливает рост, индекс Мосбиржи уже выше 2400 пунктов
Рынок акций усиливает рост, индекс Мосбиржи уже выше 2400 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Экономика
Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть
На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Общество
ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство".
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Экономика
Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Происшествия
Звезда «Кадетства» Кирилл Емельянов задержан за избиение врачей
Общество
В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Экономика
АТОР попросила ЦБ повлиять на отказывающих продлевать договоры страховщиков
Отказ страховщиков продлевать действующие договоры в АТОР считают безответственным действием, из-за которого большинство туроператоров не смогут исполнить обязательства перед миллионами россиян.
Гаджеты
Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки
Американская корпорация Apple ввела ограничения на покупку iPhone в своих онлайн-магазинах во многих странах, в том числе в Соединённых Штатах и Китае.
Культура
«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров
«Яндекс.Эфир» открыл свою платформу для видеоблогеров, сообщает пресс-служба компании.
Происшествия
Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми
В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Лондон, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM Отметку в $30 за баррель преодолела цена на нефть марки Brent, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Экономика
Российский туроператор «Индиго-Тур» объявил о прекращении деятельности
В четверг, 19 марта, стало известно о том, что российский туроператор "Индиго-Тур" объявил о прекращении деятельности.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь
Напомним, уже несколько лет Юлия вместе со своим мужем Андреем Кончаловским борется за жизнь дочери Маши, которая попала в страшное ДТП.
Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
Наука
На Дону найдена древняя хижина из костей мамонта
Под Воронежем найдена древняя хижина из костей мамонта, в ней 25 тыс. лет назад древние люди разводили огонь и, возможно, вялили мясо.
Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Происшествия
Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта
Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Происшествия
СМИ узнали об увеличении суммы ущерба по делу экс-владельца «Югры»
В сентябре прошлого года СК завел новое дело о растрате в крупном размере, и общая сумма ущерба превысила 290 млрд руб. Банк "Югра" был основан в 1990 году на основе Промстройбанка СССР.
Экономика
В мире объявили экономический кризис
По мнению специалистов, треть мировой экономики уже охватил экономический кризис.
Общество
YouTube снизит качество видео вслед за Netflix
Компания Alphabet Inc. уведомило видеохостинг YouTube, что уменьшит качество видео в Европейском Союзе, чтобы Интернет не упал из-за ситуации, когда многие европейцы перешли на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса.
Здоровье
Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина
В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Общество
Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Происшествия
В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе
Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.