с чего всё началось

Изначально пауза была рассчитана до 4 апреля.

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Общество Российским школьникам продлят весенние каникулы По причине угрозы распространения коронавируса в школах страны с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на министра просвещения РФ Сергей Кравцова.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Здоровье Врачи перечислили варианты защиты от коронавируса Медицинские специалисты рассказали, что риск заразиться коронавирусом ниже у людей, которые делали прививки от гриппа.

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.

Энергетика В ФАС прокомментировали рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Экономика Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Экономика АТОР попросила ЦБ повлиять на отказывающих продлевать договоры страховщиков Отказ страховщиков продлевать действующие договоры в АТОР считают безответственным действием, из-за которого большинство туроператоров не смогут исполнить обязательства перед миллионами россиян.

Гаджеты Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки Американская корпорация Apple ввела ограничения на покупку iPhone в своих онлайн-магазинах во многих странах, в том числе в Соединённых Штатах и Китае.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь Напомним, уже несколько лет Юлия вместе со своим мужем Андреем Кончаловским борется за жизнь дочери Маши, которая попала в страшное ДТП.

Наука На Дону найдена древняя хижина из костей мамонта Под Воронежем найдена древняя хижина из костей мамонта, в ней 25 тыс. лет назад древние люди разводили огонь и, возможно, вялили мясо.

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Происшествия Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.

Происшествия СМИ узнали об увеличении суммы ущерба по делу экс-владельца «Югры» В сентябре прошлого года СК завел новое дело о растрате в крупном размере, и общая сумма ущерба превысила 290 млрд руб. Банк "Югра" был основан в 1990 году на основе Промстройбанка СССР.

Общество YouTube снизит качество видео вслед за Netflix Компания Alphabet Inc. уведомило видеохостинг YouTube, что уменьшит качество видео в Европейском Союзе, чтобы Интернет не упал из-за ситуации, когда многие европейцы перешли на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса.

Здоровье Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.