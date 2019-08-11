с чего всё началось

Изначально пауза была рассчитана до 4 апреля.

Спорт день за днем

Общество Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса «Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.

Происшествия В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.

Происшествия ВСУ ранили мирную жительницу Донецка — СЦКК Донецк, 20 марта 2020, 09:38 — REGNUM В результате обстрела населённого пункта Александровка в пригороде Донецка пострадала жительница посёлка шахты «Трудовская», сообщили 20 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Гаджеты Массовое производство iPhone 12 может начаться в мае Источники сообщают, что цепочка поставок Apple продолжает восстанавливаться, поэтому массовое производство флагманского смартфона iPhone 12 может начаться уже в мае этого года, а презентация новинки состоится осенью.

Политика На Украине заявили о вероятной гибели страны "Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".

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Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

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