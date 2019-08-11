Коронавирус
Радио ЗенитВозобновление чемпионата Англии отложено 30 апреля
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с чего всё началось
Английская премьер-лига (АПЛ) приняла решение отложить розыгрыш чемпионата до конца апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте турнира.Газета.Ruвчера в 09:25
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Происшествия
Пожар на рынке в Ростовской области локализован
Общество
В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Экономика
Немецкая экономика находится под угрозой из-за нового коронавируса
Немецкий Институт мировой экономики (IfW) прогнозирует крах экономики Германии из-за пандемии нового коронавируса.
Общество
Число заражений коронавирусом в мире превысило 209 тыс. случаев
Количество заражений новым коронавирусом в мире превысило 209 тыс. случаев, свыше 8,7 тыс. человек скончались, сообщили в ВОЗ.
Общество
Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
Происшествия
В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса
В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Происшествия
ВСУ ранили мирную жительницу Донецка — СЦКК
Донецк, 20 марта 2020, 09:38 — REGNUM В результате обстрела населённого пункта Александровка в пригороде Донецка пострадала жительница посёлка шахты «Трудовская», сообщили 20 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Гаджеты
Массовое производство iPhone 12 может начаться в мае
Источники сообщают, что цепочка поставок Apple продолжает восстанавливаться, поэтому массовое производство флагманского смартфона iPhone 12 может начаться уже в мае этого года, а презентация новинки состоится осенью.
Политика
На Украине заявили о вероятной гибели страны
"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов.
Хоккей
Россиянин стал первым, кто заразился коронавирусом в НХЛ
Хоккей
Владелец ХК «Донбасс» рассказал о состоянии сгоревшей арены
Владелец и президент донецкого хоккейного клуба «Донбасс» Борис Колесников рассказал о состоянии сгоревшей арены команды.
Технологии
И тебя вылечат: как работает единственный в России центр, куда везут анализы на коронавирус
Где бы вы ни сдавали тест на коронавирус, везут его в Новосибирск, в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Космос
NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за вируса
С 20 марта NASA приостановит сборку космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс, из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
На сайте КС на короткое время появилась статья телеканала «Царьград»
На сайте КС на короткое время появилась статья телеканала «Царьград».
Общество
Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере
Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Политика
Путин объяснил нежелание Минска признавать Крым частью РФ
Финансы
Рубль начал расти к евро на торгах Мосбиржи
Завершилась торговая сессия также ростом основных индексов. Так, индекс Мосбиржи поднялся на 7,72%, а индекс РТС на 8,46%.
Политика
Шнуров резко ответил на упрек Жириновского после слов о Крыме
Сергей Шнуров посвятил стихотворение лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому после того, как тот раскритиковал позицию музыканта по Крыму.
Политика
МИД РФ рассказал о подготовке Украиной провокации в Крыму
Москва призывает Киев отказаться от планов по реализации провокации с прорывом в Крым через российскую границу.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь
Напомним, уже несколько лет Юлия вместе со своим мужем Андреем Кончаловским борется за жизнь дочери Маши, которая попала в страшное ДТП.
Общество
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Общество
Минкомсвязь отложила учения по устойчивому рунету из-за коронавируса
Минкомсвязь РФ отложила намеченные на 20 марта плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в РФ, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
Гаджеты