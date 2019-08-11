Коронавирус

Радио ЗенитРадио ЗенитВозобновление чемпионата Англии отложено 30 апреля

Изначально пауза была рассчитана до 4 апреля.
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с чего всё началось
Английская премьер-лига (АПЛ) приняла решение отложить розыгрыш чемпионата до конца апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте
 турнира.
Газета.Ru09:25

Подробнее о событии

Okko Спорт продлит действие сезонных и ежемесячных подписок из-за паузы в АПЛ

Lenta.ru14:07

🚫Возобновление АПЛ отложено до 30 апреля

Sports.ru09:07

Матчи АПЛ возобновятся не раньше мая

Sport.ru09:44

Официально: чемпионат Англии возобновится не раньше 30 апреля

Sport24.ru09:20

Возобновление чемпионата Англии отложено до мая

Чемпионат09:11

Возобновление чемпионата Англии отложено до 30 апреля

Спорт-Экспресс09:07

АПЛ перенесла возобновление сезона на 30 апреля

Советский спорт09:56
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:38, Ашберн
Политика

Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем

В рамках интервью «ТАСС» для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер рассказал о своем отношении к тому, что его называют царем.
Городовой 03:33
Энергетика

США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти

Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.
Новые Ведомости 07:31
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор советуют россиянам в возрасте от 60 лет значительно сократить поездки на общественном транспорте, выходы в торговые центры, банки и центры госуслуг, полностью ограничить общение с приехавшими из-за границы друзьями и родственниками.
Evo-rus.com 12:36
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru 10:42
Общество

Ставропольцы гадают, кто стал первым заболевшим коронавирусом в крае

Ставропольцы распространяют в мессенджерах аудиосообщение о заражении коронавирусом главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.
Аргументы и Факты - Ставрополь 09:45
Энергетика

Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке

Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
RT на русском 13:17
Общество

Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса

Италия обошла Китай по летальным исходам от коронавируса (3245 умерших).
Российская газета 13:41
Наука

У коронавируса обнаружили слабое место

Evo-rus.com 01:22
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru 13:45
Энергетика

Мировые цены на нефть ускорили темпы роста

Мировые цены на нефть в четверг вечером резко растут. Темпы их роста выросли до 10-20% с роста в 5-11% днем.
РЕН ТВ 11:59
Культура

Olsior провел рейд на канал Саши Грей на Twitch

Cyber.sports.ru 10:01
Политика

Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским

Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
REGNUM вчера в 23:05
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня вчера в 08:24
Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Проффесор Школы Системной Биологии GMU (США) назвала условия прекращения пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 12:55
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
Здоровье

Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.
РИА Новости 12:54
Здоровье

Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19

В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.
РИА Новости 13:30
Культура

«Крепкому орешку» Брюсу Уиллису исполняется 65

Все знают: где хороший боевик, там Брюс Уиллис. Главному "крепкому орешку" и обладателю десятков наград 19 марта исполняется 65 лет.
Российская газета 03:44
Футбол

Мамаев заявил, что готовит переезд в другую страну

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что он вместе со своей супругой готовит переезд в другую страну.
Vprognoze.ru вчера в 03:39
Кино

Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире

Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Evo-rus.com 03:07
Футбол

Сергей Семак: «„Зенит“ выступает за доигровку чемпионата России»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» поделился мнением о том, как будут определять чемпиона России из-за приостановки турнира.
Спорт-Экспресс 13:40
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Общество

В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса

17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.
Известия 10:24
Музыка

Пухляш из Little Big прокомментировал отмену Евровидения

Live24 10:09
Здоровье

В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом

Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
MySLO.ru 09:04
Армия и оружие

Первые подлодки: почему День моряка-подводника отмечают 19 марта

19 марта 1906 года по указу императора России Николая II в классификацию судов военного флота были включены подводные лодки.
Российская газета 02:27
Армия и оружие

ВМС Японии получили новейший эсминец противоракетной обороны

ВМС Японии получили новейший эсминец противоракетной обороны. Сообщается, что церемония передачи корабля прошла на верфи в порту Иокогама.
Военное дело 12:04
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий из-за COVID-19

Владимир Путин оценил меры, которые принимают власти Севастополя по предотвращению распространения коронавируса, и призвал быть готовыми к любому развитию событий.
РИА Новости 05:27
Автоспорт

Этапы Гран-при «Ф-1» в Нидерландах, Испании и Монако будут перенесены

Ранее "МК-Спорт" сообщал, что "Формула-1" отменила стартовый этап чемпионата - Гран-при Австралии, который должен был пройти с 13 по 15 марта, из-за ситуации с коронавирусом.
МК-Спорт 11:45
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
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