Коронавирус
Радио ЗенитВозобновление чемпионата Англии отложено 30 апреля
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с чего всё началось
Английская премьер-лига (АПЛ) приняла решение отложить розыгрыш чемпионата до конца апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте турнира.Газета.Ru09:25
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Политика
Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем
В рамках интервью «ТАСС» для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер рассказал о своем отношении к тому, что его называют царем.
Энергетика
США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти
Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор советуют россиянам в возрасте от 60 лет значительно сократить поездки на общественном транспорте, выходы в торговые центры, банки и центры госуслуг, полностью ограничить общение с приехавшими из-за границы друзьями и родственниками.
Общество
Ставропольцы гадают, кто стал первым заболевшим коронавирусом в крае
Ставропольцы распространяют в мессенджерах аудиосообщение о заражении коронавирусом главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.
Энергетика
Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке
Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
Общество
Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса
Италия обошла Китай по летальным исходам от коронавируса (3245 умерших).
Наука
У коронавируса обнаружили слабое место
Общество
В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Энергетика
Мировые цены на нефть ускорили темпы роста
Мировые цены на нефть в четверг вечером резко растут. Темпы их роста выросли до 10-20% с роста в 5-11% днем.
Культура
Olsior провел рейд на канал Саши Грей на Twitch
Политика
Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским
Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Проффесор Школы Системной Биологии GMU (США) назвала условия прекращения пандемии коронавируса.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Здоровье
Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.
Здоровье
Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19
В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.
Культура
«Крепкому орешку» Брюсу Уиллису исполняется 65
Все знают: где хороший боевик, там Брюс Уиллис. Главному "крепкому орешку" и обладателю десятков наград 19 марта исполняется 65 лет.
Футбол
Мамаев заявил, что готовит переезд в другую страну
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что он вместе со своей супругой готовит переезд в другую страну.
Кино
Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире
Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Футбол
Сергей Семак: «„Зенит“ выступает за доигровку чемпионата России»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» поделился мнением о том, как будут определять чемпиона России из-за приостановки турнира.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса
17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.
Здоровье
В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом
Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
Армия и оружие
Первые подлодки: почему День моряка-подводника отмечают 19 марта
19 марта 1906 года по указу императора России Николая II в классификацию судов военного флота были включены подводные лодки.
Армия и оружие
ВМС Японии получили новейший эсминец противоракетной обороны
ВМС Японии получили новейший эсминец противоракетной обороны. Сообщается, что церемония передачи корабля прошла на верфи в порту Иокогама.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий из-за COVID-19
Владимир Путин оценил меры, которые принимают власти Севастополя по предотвращению распространения коронавируса, и призвал быть готовыми к любому развитию событий.
Автоспорт
Этапы Гран-при «Ф-1» в Нидерландах, Испании и Монако будут перенесены
Ранее "МК-Спорт" сообщал, что "Формула-1" отменила стартовый этап чемпионата - Гран-при Австралии, который должен был пройти с 13 по 15 марта, из-за ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.