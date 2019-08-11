Коронавирус

Радио ЗенитРадио ЗенитВозобновление чемпионата Англии отложено 30 апреля

Изначально пауза была рассчитана до 4 апреля.
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с чего всё началось
Английская премьер-лига (АПЛ) приняла решение отложить розыгрыш чемпионата до конца апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте
 турнира.
Газета.Ru09:25

Подробнее о событии

Этого достаточно! Все победители АПЛ после 29 туров

Soccer.ru11:47

🚫Возобновление АПЛ отложено до 30 апреля

Sports.ru09:07

Матчи АПЛ возобновятся не раньше мая

Sport.ru09:44

Официально: чемпионат Англии возобновится не раньше 30 апреля

Sport24.ru09:20

Возобновление чемпионата Англии отложено до мая

Чемпионат09:11

Возобновление чемпионата Англии отложено до 30 апреля

Спорт-Экспресс09:07

АПЛ перенесла возобновление сезона на 30 апреля

Советский спорт09:56
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 21:39, Ашберн
Шоу-бизнес

В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Татарстан Сегодня 06:02
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Происшествия

Пожар произошел в Кыринском районе и распространился на Монголию

Пожар возник на территории Кыринского района Забайкальского края 18 марта около 13:00 между селами Гавань и Тырин.
ZAB.RU 19:35
Волейбол

Игрок казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом

Как стало известно «БИЗНЕС Online», первым заразившимся коронавирусом жителем Казани стал французский доигровщик «Зенита» Эрвин Нгапет.
Спорт БИЗНЕС Online 13:55
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:33
Технологии

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 20:34
Здоровье

На Украине выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены на Украине - на этот раз в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Александр Бондаренко.
РИА Новости 14:34
Общество

В Абакане из-за коронавируса ввели режим ЧС

Абакан, 18 марта 2020, 07:08 — REGNUM В столице Хакасии Абакане в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.
REGNUM вчера в 00:08
Экономика

Власти подготовили новый план поддержки россиян в условиях кризиса

Правительство разработало новый антикризисный план поддержки экономики из-за коронавируса.
URA.Ru 21:04
Экономика

ВТБ зафиксировал 30% рост объема покупок авиабилетов за последнюю неделю

Траты на доставку еды увеличились на 10%. При этом ажиотажа в продуктовых магазинах за неделю, с 10 по 16 марта, в ВТБ не зафиксировали.
РБК 10:00
Политика

Путин не согласился с теми, кто называет его царем

Несогласие с людьми, называющими российского президента царем, выразил Владимир Путин в беседе с журналистами.
Слово и Дело 02:49
Общество

Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России

В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
RT на русском 09:17
Общество

Поляки захотели присоединить Калининградскую область

Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.
РИА Новости 14:16
Общество

В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом

В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекса" и Mail.ru Group.
Интерфакс 10:54
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru 09:14
Здоровье

В Хабаровском крае выявили первые случаи заболевания коронавирусом

В Хабаровском крае зарегистрированы первые три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Коммерсантъ 21:20
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Футбол

Экс-футболист «Астон Виллы» и «Кардиффа» скончался в возрасте 35 лет

Бывший футболист "Астон Виллы", "Кардифф Сити" и молодежной сборной Англии Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Уэльса.
РИА Новости 10:35
Шоу-бизнес

Ирина Шейк появилась на обложке журнала с короткой стрижкой

Фотография с новой длиной волос и укладкой была сделана для журнала Vanity Fair. Номер с Ириной на главной странице выйдет в Италии.
Paparazzi.ru вчера в 02:36
Происшествия

В Бурятии за взятку в 8 млн рублей задержан глава отдела полиции

Улан-Удэ, 19 марта 2020, 13:22 — REGNUM В Бурятии задержан начальник местного отдела внутренних дел в Тункинском районе по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
REGNUM 06:22
Космос

Астрономы обнаружили супергорячую планету с дождями из металлов

Астрономы Европейской южной обсерватории с помощью телескоп ESO открыли супергорячую гигантскую экзопланету WASP-76b, где могут идти дожди из железа.
ИА Новороссия 13:15
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 11:12
Футбол

Месси присоединился к челленджу с туалетной бумагой

Газета.Ru 18:20
Игры

Вышла демоверсия Resident Evil 3 Remake

CyberSport.ru вчера в 23:30
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Происшествия

Суд отправил вице-мэра Барнаула в СИЗО

Сергей Демин, замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям, решением Октябрьского районного суда отправлен в СИЗО.
Российская газета вчера в 05:46
Наука

На длину бивней нарвалов повлиял половой отбор

N+1 вчера в 10:18
Политика

МВД Украины допустило введение режима чрезвычайного положения в стране

Режим чрезвычайного положения может быть введен на территории Украины в ближайшие дни, заявил советник министра внутренних дел страны Иван Варченко.
РИА Новости 15:26
Экономика

Торги на биржах США приостановлены после падения индексов на 7%

Торги на американских биржах были приостановлены после того, как фондовые индексы упали на 7%. Московская биржа закрылась падением индексов: индекс Мосбиржи упал на 5%, индекс РТС — на 11%.
Коммерсантъ вчера в 13:26
Как работают Яндекс.Новости?
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