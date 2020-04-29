Коронавирус
Vprognoze.ruВозобновление чемпионата Германии 9 мая может быть отложено
Розыгрыш чемпионата Германии могут не возобновить 9 мая, как это предполагалось ранее. Как сообщает источник, возобновление сезона может сорваться из-за всплеска новых случаев инфицирования коронавирусом после того, как в стране ослабили ограничения.
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Возобновление Бундеслиги 9 мая под угрозой срыва из-за всплеска новых случаев заражения
Чемпионатвчера в 23:42
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Общество
В России перестанут продавать листовой чай Lipton и Brooke Bond
Концерн Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, отказался от производства в РФ листового чая Lipton и Brooke Bond и сохранил только пакетики.
Интерфакс 06:55
Политика
Байдена обвинили в изнасиловании
Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании.
Газета.Ru 04:37
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Общество
В Тюменской области режим самоизоляции продлен до 11 мая
Режим самоизоляции для всех жителей Тюменской области продлен до 11 мая включительно.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:04
Происшествия
В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей
Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
Lenta.ru 01:43
Общество
В Москве продлят пропуска для передвижения по городу
Власти Москвы автоматически продлят пропуска для горожан для передвижений по городу на весь период нерабочих дней в России, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на оперативный штаб по коронавирусу.
Вести Подмосковья 05:03
Гаджеты
Компания Intel занялась разработкой 7-нм процессоров Meteor Lake
По предварительной информации, компания уже занялась разработкой 7-нм процессоров.
Дни24 04:38
Игры
Магазин Epic Games Store изменил условия получения бесплатных игр
Вашингтон, 29 апреля 2020, 12:41 — REGNUM Пользователи Epic Games Store должны будут какое-то время проходить двухфакторную аутентификацию при получении бесплатных игр.
REGNUM 05:41
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео с НЛО
Пентагон официально опубликовал три видеоролика, на которых видны неопознанные летающие объекты (НЛО), сообщает CNN.
Общественное телевидение России 27 апреля в 15:11
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Кино
На «Оскар» допустили фильмы без проката в кинотеатрах
К предварительному голосованию в категории «Лучший иностранный фильм» допустят всех членов академии, а не только посетивших спецпоказы в Беверли-Хиллз.
РБК 05:19
Биатлон
СБР утвердил списки кандидатов в сборные команды России
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные России, претендующих на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.
ТАСС Спорт 06:25
Политика
Косачев назвал обвинения Amnesty International деструктивными
У Amnesty International нет оснований обвинять РФ в нарушении прав человека из-за требований карантина в связи с пандемией коронавируса, а по форме и времени опубликования они просто опасны и деструктивны, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 02:52
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Общество
Путин подписал указ о новых нерабочих днях
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
RT на русском вчера в 12:15
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости вчера в 12:37
Энергетика
Цены на аренду нефтяных танкеров подскочили на фоне роста спроса
Нефтеперерабатывающие компании стремятся обезопасить танкеры для хранения излишков топлива, дизельного топлива и бензина, поскольку сокращение спроса, вызванное вспышкой коронавируса, привело к переизбытку нефти и нефтепродуктов в мире, пишет The Financial Times.
Вести.Ru вчера в 10:29
Общество
Пенсионный фонд Карелии обнародовал график выплаты пенсий
Пенсионный фонд Карелии обнародовал график выплаты пенсий в мае.
АиФ Карелия вчера в 01:41
Общество
Минздрав: при бессимптомном протекании COVID-19 лечение не требуется
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:40
Общество
Всех прибывших в Крым на майские праздники поместят на карантин
Власти Крыма из-за коронавирусной инфекции приняли решение помещать в обсерваторы всех прибывших из других регионов России на полуостров во время майских праздников.
Газета.Ru 04:25
Общество
Умер личный пилот Ельцина и Путина Григорий Белодед
Москва, 29 апреля 2020, 13:19 — REGNUM Личный пилот президентов России Григорий Белодед умер на 74-году жизни.
REGNUM 06:19
Экономика
Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5
Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» впервые за последние пять лет опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из раскрытых компаниями результатов.
Ведомости 03:22
Общество
В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
РИА Новости 04:34
Происшествия
Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье
В Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Известия 05:30
Политика
Путин лишит армейских генералов каракулевых шапок
Российских генералов лишат каракулевых шапок, заменив их на более дешевые, передает Би-би-си.
Вечерний курьер 05:42
Футбол
Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус
По сведениям источника, Дибала в 4-й раз за последние 6 недель стал положительный тест на COVID-19.
Vprognoze.ru 03:16
Общество
В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса
Жители КНР рассказали, что как страна возвращается к нормальному существованию после постепенного снятия ограничений.
Ореанда-Новости 01:10