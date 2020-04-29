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Vprognoze.ruVprognoze.ruВозобновление чемпионата Германии 9 мая может быть отложено

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Розыгрыш чемпионата Германии могут не возобновить 9 мая, как это предполагалось ранее. Как сообщает источник, возобновление сезона может сорваться из-за всплеска новых случаев инфицирования коронавирусом после того, как в стране ослабили ограничения.
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Возобновление футбольного чемпионата в Германии 9 мая оказалось под угрозой

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