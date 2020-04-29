Коронавирус

LiveSport.ruLiveSport.ruВозобновление Бундеслиги 9 мая находится под угрозой срыва

Планы возобновления Бундеслиги 9 мая могут быть сорваны из-за всплеска новых случаев заражения коронавирусом после послабления ограничений в стране, сообщает Daily Mail.
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Возобновление Бундеслиги 9 мая под угрозой срыва из-за всплеска новых случаев заражения

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Энергетика

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За минувшие сутки 24 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае.
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