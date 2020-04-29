Планы возобновления Бундеслиги 9 мая могут быть сорваны из-за всплеска новых случаев заражения коронавирусом после послабления ограничений в стране, сообщает Daily Mail.

Происшествия Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей. 60

Политика Путин объявил о продлении режима нерабочих дней Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. 4,9K

Футбол Андронов рассказал, как Алиев назвал «обезьяной» темнокожего игрока «Динамо» Алиев догнал африканца и высыпал из другого блюда ему остатки макарон со словами: «Чего стесняешься, обезьяна, возьми еще».

Общество Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). 873

Общество «Газпром» не планирует вывоза вахтовиков с Чаяндинского месторождения Компания "Газпром добыча Ноябрьск", работающая на Чаяндинском месторождении в Якутии, где из-за коронавируса возникла напряженная ситуация, не планирует внеплановый вывоз рабочих с объекта, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия. 2,8K

Общество Число заболевших коронавирусом в США превысило 1 миллион Число заболевших в США новым коронавирусом 28 апреля превысило 1 млн, удвоившись за 18 дней и составив треть всех инфекций в мире, согласно данным Reuters. 55

Политика Премьер Чехии прокомментировал отношения с Россией Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал отношения страны с Россией на фоне сообщений о якобы подготовке Москвой покушения на пражских политиков. 623

Общество В Минздраве назвали важный симптом коронавируса Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции. 585

Кино К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах Организаторы 93-й премии «Оскар» в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн, говорится в заявлении американской Академии киноискусств. 3

Происшествия В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ. 306

Энергетика Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.

Общество Великий магистр Мальтийского ордена умер в Риме Великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто умер в Риме на 76-м году жизни. 2

Здоровье ГП вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за очагов COVID-19 Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и пациентов в городских больницах, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО. 68

Транспорт В Москве выписали первый штраф с камеры за езду без пропуска В сообществе «Синие ведерки» появилась информация о том, что в Москве был выписан первый штраф в размере 5 тысяч рублей за проезд на автомобиле, который не вписан в цифровой пропуск. 601

Экономика Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.

Общество В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. 64