Коронавирус
LiveSport.ruВозобновление Бундеслиги 9 мая находится под угрозой срыва
Планы возобновления Бундеслиги 9 мая могут быть сорваны из-за всплеска новых случаев заражения коронавирусом после послабления ограничений в стране, сообщает Daily Mail.
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Возобновление Бундеслиги 9 мая под угрозой срыва из-за всплеска новых случаев заражения
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Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
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За минувшие сутки 24 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае.
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