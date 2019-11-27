Авиасообщение между Россией и Грузией, скорее всего, восстановят уже в первой половине 2020 года. Об этом «Известиям» рассказал информированный правительственный источник.

с чего всё началось

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено к первой половине 2020 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правительственный источник.

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