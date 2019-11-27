Политика
Lenta.ruВозобновление перелетов между Россией и Грузией отложили
Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено к первой половине 2020 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правительственный источник.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Авиасообщение между Россией и Грузией, скорее всего, восстановят уже в первой половине 2020 года. Об этом «Известиям» рассказал информированный правительственный источник.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Стало известно, когда Россия может снять запрет на прямое авиасообщение с Грузией
Sputnik Грузиявчера в 23:01
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Политика
Зеленский пообещал награду за поимку контрабандиста
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000
Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
Спорт
WADA допускает на международные соревнования допинг-атлетов
Запретить, отозвать и забыть о российском спорте как минимум на четыре года - с таким лозунгом выступили сегодня во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Происшествия
Пять пострадавших в ДТП с электричкой под Астраханью госпитализированы
Как сообщало ИА REGNUM, электричка, в которой находилось 650 человек, и автобус столкнулись сегодня утром, 27 ноября, на территории промышленного предприятия в Красноярском районе Астраханской области.
Культура
Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов
Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы.
Общество
СМИ узнали об одобрении проектов для реформы надзора за бизнесом
Правительственная комиссия одобрила законопроекты, которые определяют правила установки требований к бизнесу и проверку их выполнений, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Кино
На Первом канале стартует новый сезон сериала «Тест на беременность»
На Первом канале 2 декабря выйдет в эфир второй сезон сериала «Тест на беременность». Первый сезон вышел в 2014 году.
Культура
Шнуров призвал разрушать пагубные для профессий стереотипы
Как передает РБК, Васильева согласилась с певцом и добавила, что нужны хорошие примеры и избавляться от стереотипов необходимо.
Политика
Активисты принесли унитазы к посольству Украины в Москве
Двое активистов днем 25 ноября устроили несанкционированный пикет возле здания посольства Украины в Москве.
Происшествия
В Тамбове автомобиль врезался в людей, есть погибшая и пострадавшие
Женщина погибла, пять человек получили травмы после ДТП с участием двух автомобилей в центре Тамбова, сообщили "РГ" в управлении МВД по региону.
Происшествия
Названа причина ДТП с российскими туристами в Доминикане
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Хоккей
Пастрняк оформил хет-трик и увеличил отрыв от Овечкина до восьми шайб
Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной гостевой победой – 8:1. Одним из главных героев встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик.
Авто
Фото новой Lada 4x4 появились в Сети
В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Здоровье
Это поможет не набить шишек - в Псковской области появится рабочая группа по модернизации первичного звена здравоохранения
Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона, такое решение губернатор Михаил Ведерников озвучил на рабочей встрече с первым вице-губернатором Верой Емельяновой и председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко, на которой были обсуждены итоги аудита региональной системы оказания первичной медико-санитарной помощи.
Футбол
Три команды РПЛ примут участие в Кубке ФНЛ
В розыгрыше турнира примет участие восемь команд ФНЛ, включая лидера первенства «Ротор», а также 3-я и 4-я команды «Химки» и «Чертаново» соответственно, три клуба премьер-лиги (РПЛ), три — профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), уже знакомая по двум предыдущим розыгрышам «Рига», а также — впервые в истории — сборная России для игроков до 20 лет.
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз
В марте 2019 года Женя поведала, что рассталась со вторым супругом. Вскоре певица вновь связала себя узами брака.
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Армия и оружие
Названы сроки сдачи подводных лодок проекта 677 «Лада»
Две российские подводные лодки проекта 677 "Кронштадт" и "Великие Луки" будут переданы в состав Военно-морского флота РФ 25 ноября 2021 года.
Политика
Беспилотники-киллеры для борьбы с другими дронами создали в России
Беспилотники-киллеры для борьбы с другими дронами создали в России.
Общество
В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Общество
В Роскачестве рассказали, как определить невяжущую хурму по форме
Отмечается, что хурму, которая не вяжет, можно определить по форме. Так, вяжущие сорта чаще имеют коническую форму, а невяжущие — круглую.
Киберспорт
Void Spirit добавлен в клиент игры
Спорт