Общество

ТАССТАССВозобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом

В октябре 2017 года власти Турции приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.
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с чего всё началось

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом

Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено. Паромы будут ходить раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак, сообщила в пятницу директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова.
ТАСС05:36

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Возобновлено грузовое паромное сообщение между Крымом и Турцией

ИА Крыминформ06:08

Спустя два года: Между Крымом и Турцией возобновлено паромное сообщение

КП - Крым06:27

Между Крымом и Турцией возобновили паромное сообщение

Крым 2405:53

Между Крымом и Турцией восстановлено паромное сообщение

RT на русском05:45

Крым возобновил паромное сообщение с Турцией

РИА Новости06:21

Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение

Известия06:19
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Армия и оружие

Путин заявил о предотвращении исхода боевиков из Сирии в Россию

Активные боевые действия в Сирии были завершены, а исход боевиков из этой страны в Россию предотвращен.
РЕН ТВ 06:09
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
RT на русском 04:11
Происшествия

В Белоярском районе отключилось электричество

УралПолит.Ru 06:12
Экономика

Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
RT на русском 05:08
Армия и оружие

Путин потребовал больше нового оружия

Lenta.ru 06:07
Спорт

Дмитрий Шляхтин уйдет с поста главы ВФЛА на время расследования

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, временно отстраненный от своей должности, прокомментировал возможность отставки с поста главы федерации.
Спорт день за днем вчера в 15:02
Общество

Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения

Гендиректор «Российского экологического оператора», куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.
РБК 06:47
Футбол

Сборная России сыграет матч ЕВРО-2020 с командой Дании в Копенгагене

По регламенту финальной части ЕВРО-2020, матчи группы B пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, поэтому в нее автоматически должны попасть команды Дании и России.
РИА Новости 06:37
Происшествия

Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова

Следственный комитет России просит суд отправить под домашний арест главу подмосковного города Чехова Марину Кононову.
RT на русском 06:27
Транспорт

Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии двух первых Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает «РИА Новости» в четверг, 21 ноября.
Известия вчера в 06:23
Общество

Минздрав отложил приказ о дорогом медосмотре для водителей

Ориентируясь на мнение автолюбителей, вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложили.
Призыв (г. Владимир) вчера в 09:00
Политика

В Кремле шокированы жестоким убийством в Сирии

Коммерсантъ 06:42
Шоу-бизнес

Вера Брежнева порадовала подписчиков романтическими фото в купальнике

Певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками архивными кадрами с отдыха в жарких странах.
Life.ru вчера в 21:37
Происшествия

В Твери завели дело после смерти врача из-за неправильного диагноза

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти местного врача, которой медики не сумели диагностировать инфаркт.
Газета.Ru 05:24
Футбол

Киевское «Динамо» наказали за расистский скандал в чемпионате Украины

РБК вчера в 09:47
Общество

Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова

Национальная служба новостей вчера в 23:44
Экономика

Россиянам начали продавать лекарства в кредит

Компания сотрудничает с МТС-банком, который предлагает кредит на сумму от 3 до 300 тысяч рублей на срок от трех месяцев до года по ставке 23 процента годовых.
Lenta.ru 06:20
Происшествия

В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Интерфакс 05:43
Технологии

Дуров посоветовал пользователям удалить со смартфонов WhatsApp

Газета DAILY вчера в 12:22
Политика

Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 06:58
Происшествия

У погибших в Сегеже птиц нашли орнитоз

Россельхознадзор Карелии выявил у погибших в Сегеже птиц ДНК возбудителя орнитоза.
Интерфакс 06:10
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Происшествия

В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

РИА Новости 00:46
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 14:21
Общество

ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков

REGNUM 04:05
Гаджеты

Стереодинамики, 4500 мА•ч, UFS 3.0 и Snapdragon 855 за $325. Вышла новая версия интересного смартфона среднего класса

Старшая версия с 8/256 ГБ памяти предлагается за 355 долларов. При этом в смартфоне установлена быстрая флэш-память UFS 3.0.
iXBT.com вчера в 23:48
Общество

«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Ведомости вчера в 11:42
Политика

Захарова пошутила о пропавших с украинских кораблей унитазах

Алтапресс 05:37
Армия и оружие

NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

Газета.Ru вчера в 05:42
Политика

В Кремле оценили ситуацию с оказанием помощи пострадавшим от паводка

RT на русском 05:04
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