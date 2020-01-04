Прокачка российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Белоруссию возобновлена. Об этом сообщил зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, передает агентство БЕЛТА. По его словам, насосы вновь включили в 17:05, после чего начались поставки.

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Армия и оружие В Иране ответили на слова Трампа о 52 ударах Командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави прокомментировал информацию о том, что США может в случае ощутимой угрозы нанести 52 удара по наземным целям на территории страны.

Политика Зеленский уехал на отдых в один из дорогих отелей Омана По информации издания, Зеленский с семьей остановился в одном из самых дорогих отелей, где стоимость президентского люкса составляет 4 тысячи евро за ночь.

Хоккей Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.

Общество Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.

Гаджеты Названа распространённая ошибка при зарядке смартфона Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, для правильной зарядки смартфонов следует соблюдать следующие правила: при наборе 100% уровня зарядки, смартфон следует как можно быстрее снять с зарядки, это делается, чтобы не сокращать ресурс самого аккумулятора. зарядку лучше осуществлять с утра; зарядку лучше осуществлять на уровень 30-50%, тогда ресурс батареи снижается медленнее.

Политика Украинский националист заявил о признании Зеленским Крыма российским «Если Зеленский считает, что его друзьям можно нарушать закон о государственной границе и не признавать суверенитет Украины над Крымом, то, значит, сам Зеленский не признает украинских границ и считает Крым российским», — отметил Корчинский, добавив, что заграничные певцы президенту дороже украинских территорий.

Политика Косачев назвал неуклюжими действия ЕС после убийства Сулеймани Приглашение иранского министра иностранных дел Джавада Зарифа в Брюссель для «проведения переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после авиаударов США», по словам Косачева, выглядит неуклюже.

Экономика Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.