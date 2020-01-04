Энергетика
Lenta.ruВозобновлены поставки российской нефти в Белоруссию
Прокачка российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Белоруссию возобновлена. Об этом сообщил зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, передает агентство БЕЛТА. По его словам, насосы вновь включили в 17:05, после чего начались поставки.
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В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ
Rambler News Service03 января в 03:02
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