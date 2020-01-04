Прокачка российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Белоруссию возобновлена. Об этом сообщил зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, передает агентство БЕЛТА. По его словам, насосы вновь включили в 17:05, после чего начались поставки.

Политика Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Происшествия В Таиланде задержали двух россиян за секс на пляже В Патайе полиция задержала и оштрафовала за секс на пляже средь бела дня двух россиян: 26-летнего Романа и его 19-летнюю подругу Дарью.

Экономика Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.

Политика Иран назвал дату принятия окончательного решения по СВПД Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что на настоящий момент приняты решения по поводу пятого шага сокращения ядерных обязательств, но вечером 5 января состоится совещание по вышеуказанной теме в связи со сложившейся ситуацией.

Армия и оружие Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием Американский лидер пояснил, что в случае нападения Ирана на американскую базу или любого гражданина США Вашингтон отправит им часть этого «совершенно нового прекрасного оружия без колебаний».

Здоровье Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.

Гаджеты Apple выпустит два бюджетных смартфона на смену iPhone SE Стоит отметить, что с конца 2018 по лето 2019 года инсайдеры раскрывали разную информацию про iPhone SE 2. Тогда в сети тоже опубликовывали различные рендеры и называли характеристики преемника популярного компактного смартфона, но все эти данные так и не подтвердились.

Общество Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.

Экономика Эксперт прокомментировал закон о предельном размере долга по кредитам Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам.

Гаджеты CES 2020: Zotac обновила игровые неттопы ZBOX Magnus E Компания Zotac приурочила к выставке потребительской электроники CES 2020 анонс новых компактных компьютеров ZBOX Magnus E, созданных специально для любителей игр.

Наука Физики разогнали электроны на чипе Американские физики создали ускоритель элементарных частиц, который уместился на кремниевом чипе размером несколько несколько десятков микрон.

Политика Тело Сулеймани доставили в Иран Тело иранского военачальника Касема Сулеймани, погибшего в Ираке в результате авиаудара США, доставили в Иран, передает государственная телерадиокомпания IRIB.

Происшествия В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.