Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Уже к концу месяца Белоруссия рассчитывает возобновить и экспорт нефтепродуктов, который был приостановлен из-за недостатка сырья. О том, что поставки нефти в Белоруссию прекратились, стало известно 3 января.
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Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

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В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ

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Белоруссия объявила о возобновлении поставок нефти из России

РБК04 января в 10:49

Возобновилась поставка нефти на НПЗ в Белоруссии

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ТАСС04 января в 10:32

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В «Белнефтехим» рассчитывают на поставку 650 тыс. тонн нефти из РФ в январе

REGNUM04 января в 13:24
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:12, Ашберн
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