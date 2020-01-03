Энергетика
Эхо МосквыРоссия возобновила поставки нефти в Белоруссию
Уже к концу месяца Белоруссия рассчитывает возобновить и экспорт нефтепродуктов, который был приостановлен из-за недостатка сырья. О том, что поставки нефти в Белоруссию прекратились, стало известно 3 января.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ
Rambler News Service03 января в 03:02
В Белоруссии заявили о прекращении поставок российской нефти в страну
Форпост Северо-Запад03 января в 05:27
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых Сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Кино
Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»
Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Происшествия
Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге
В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Происшествия
В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком
Полиция Тюменской области задержала водителя автобуса, следовавшего в Сургут из Таджикистана и столкнувшегося с грузовиком на трассе под Тобольском, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Политика
Иранский лидер заплакал на прощании с генералом Сулеймани
Люди, пришедшие на прощание, держат в руках портреты Сулеймани и плакаты с требованием отомстить США за смерть генерала.
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Общество
Жириновский раздал деньги на Красной площади «крепостным и холопам»
В сети появилось видео, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги, передает РИА "Новости".
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Кино
Райан Джонсон снимет продолжение детектива «Достать ножи»
«Достать ножи» уже собрал в мировом прокате более 250 млн долларов при бюджете 40 млн и может запустить новую кинофраншизу для студии Lionsgate.
Автоспорт
Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе «Дакара»
Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова, выступающий в категории грузовиков, занял второе место на втором этапе ралли-марафона "Дакар", который впервые проходит в Саудовской Аравии.
Религия
Украинские раскольники захватили церковь под Ивано-Франковском
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили православный храм в селе Грынява Ивано-Франковской области Украины.
Путешествия
Аксенов заявил о признании украинцами российского статуса Крыма
Большое число украинских туристов в Крыму можно считать «народным голосованием» по вопросу о признании российского статуса полуострова, написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
Политика
Меркель по приглашению Путина приедет в Россию 11 января
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 70 долларов
Ранее цены за баррель нефти Brent превысили отметку в 70 долларов в мае 2019 года.
Армия и оружие
Милонов: журналистка «Новой газеты» Милашина пропагандирует терроризм
Защищая джихадистов в Сирии сотрудница «Новой газеты» Елена Милашина по сути занимается оправданием терроризма, поэтому в ее отношении необходимо провести серьезное расследование, считает депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
Происшествия
Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Кино
Как снимали сцены «Ведьмака» с огнем, взрывами, сражениями и падениями
В ролике продемонстрированы сцены с падениями, сражениями, взрывами и огнем.
Футбол
Россияне выступили против возвращения пива на стадионы
Большинство россиян считает неприемлемым возобновление продажи пива на футбольных стадионах.
Кино
Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году
Министерство культуры России отчиталось о кассовых сборах российских фильмов в 2019 году. Данные представлены на сайте ведомства.
Политика
Парламент Ирака потребовал вывода войск США
В воскресенье, 5 января, иракский парламент принял решение обязать правительство положить конец военному присутствию в стране США и сил западной коалиции.
Происшествия
Российских туристов оштрафовали за секс на пляже в Таиланде
В Таиланде задержали двух туристов из России за секс на пляже. Перед «актом любви» пара употребляла алкоголь.
Хоккей
В Twitter появился аккаунт камеры, остановившей выброшенную канадцами шайбу в матче с Россией
Аккаунт @ thetsncamera стал отсылкой к эпизоду, случившемуся на 59-й минуте встречи при счете 4:3, когда канадцы выбросили шайбу за пределы площадки, и она ударилась о камеру.
Хоккей
Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» обыграть ЦСКА
Матчем в Уфе между местным "Салаватом Юлаевым" и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.