Энергетика

Lenta.ruLenta.ruВозобновлены поставки российской нефти в Белоруссию

Прокачка российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Белоруссию возобновлена. Об этом сообщил зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, передает агентство БЕЛТА. По его словам, насосы вновь включили в 17:05, после чего начались поставки.
Читать в источнике
Комментировать135

Подробнее о событии

Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Эхо Москвы08:04

В Белоруссии заявили о прекращении поставок российской нефти в страну

Форпост Северо-Запад03 января в 05:27

Белоруссия объявила о возобновлении поставок нефти из России

РБКвчера в 10:49

Возобновилась поставка нефти на НПЗ в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:37

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

ТАССвчера в 10:32

В «Белнефтехим» рассчитывают на поставку 650 тыс. тонн нефти из РФ в январе

REGNUMвчера в 13:24

В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ

Rambler News Service03 января в 03:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Гаджеты

Xiaomi рассказала о своих планах в случае ввода санкций со стороны США

Во время недавнего интервью менеджер по продукции Xiaomi Аби Го (Abi Go) коснулась нескольких интересных тем, в том числе о запрете со стороны США.
3DNews 05:31
Политика

Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани

В день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Абдул-Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских военных в Ираке.
РБК 09:46
Культура

Умер народный артист России Геннадий Пискунов

Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
ТАСС 10:32
Спорт

Вяльбе: российские лыжники показали фантастические результаты на «Тур де Ски»

Сборная России по лыжным гонкам показала фантастический результат на многодневной гонке "Тур де Ски".
ТАСС Спорт 10:12
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
Игры

The Lord of the Rings: Gollum будет стелс-экшеном

Студия Daedalic планирует выпустить игру The Lord of The Rings: Gollum в 2021 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Cyber.sports.ru 06:14
Происшествия

В Павлове убили заступившегося за женщину 18-летнего юношу

По данным следствия, вечером 3 января в Павлове на улице обнаружили тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти.
RT на русском 12:34
Футбол

«Ливерпуль» победил «Эвертон» в матче Кубка Англии по футболу

«Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
RT на русском 13:04
Хоккей

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Трактор», отыгравшись с 0:3

Реальное время 12:26
Шоу-бизнес

Адель и Гарри Стайлс проводят отпуск вместе

31-летняя исполнительница хита «Hello» Адель и бывший участник One Direction, 25-летний певец Гарри Стайлс были сфотографированы папарацци во время отдыха на пляже в Ангилье, на одном из островов в Карибском море.
ОК! 07:04
Общество

Старейшая жительница Земли отметила 117-летие

Старейшая жительница Земли Канэ Танака отпраздновала свое 117-летие, пишет РИА Новости.
Общественное телевидение России 10:44
Происшествия

Мужчину, пришедшего с оружием в ростовский дом творчества, задержали

Источник уточнял РИА Новости, что инцидент произошел в 11.30 мск воскресенья в областном доме народного творчества, а в сумке у мужчины были нож и пистолет.
РИА Новости 12:46
Политика

Гуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Хуана Гуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы, сообщает «РИА Новости» 5 января со ссылкой на телеканал Vivoplay.
Известия 13:08
Армия и оружие

Иран готовит ответный удар по военным объектам США

Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
Газета.Ru 11:00
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.
РИА Новости 02:46
Хоккей

Канада — Россия 0:0 (1-й период)

Газета.Ru 12:45
Армия и оружие

Кровавый провал в Сирии: «элитные» смертники бросились в наступление и были уничтожены

Rusvesna.su 00:00
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
РИА Новости вчера в 14:27
Шоу-бизнес

Симоньян выложила снимок Кеосаяна с двухмесячной дочерью

На снимке запечатлен сам именинник Тигран Кеосаян. На руках он держит двухмесячную дочь Маро.
Телепрограмма 03:19
Происшествия

На балконе в Киеве нашли связанные тела двух девушек

Связанные тела в шкафу нашла владелица жилья, сдававшая его погибшим. Судя по множественным ножевым ранениям, девушки были жестоко убиты.
Газета.Ru 08:01
Происшествия

В Таиланде задержали россиян за секс на пляже

В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
РИА Новости 09:23
Происшествия

Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке

В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
RT на русском 03:56
Политика

В Москве прошла акция в память о генерале Сулеймани

В Москве у посольства Ирана прошла акция в память о генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани, который был убил в результате ракетного удара США.
Москва 24 09:23
Происшествия

Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму

Глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма задержан по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.
Газета.Ru 11:13
Хоккей

Назван состав сборной России по хоккею на финал МЧМ с Канадой

RT на русском 12:03
Кино

Состоялся премьерный телепоказ фильма по Жванецкому «Одесский пароход»

Все видели: первого января от телеканала "Россия 1" отчалил "Одесский пароход".
Российская газета 02 января в 10:42
Авто

Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам

Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Tvoe-avto.com вчера в 11:59
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Политика

На Украине подтвердили, что Зеленский находится в Омане

REGNUM 11:20
Армия и оружие

В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека

РИА Новости вчера в 19:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное