Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.

Происшествия Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми «Самолёт Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.

Шоу-бизнес «Голый» клип Светланы Лободы с лошадью вызвал возмущения зрителей Одни зрители остались абсолютно удовлетворены увиденным, и для них новогодний клип Светланы Лободы стал самым настоящим что ни есть подарком на праздники.

Общество Минюст предложил уголовное наказание за отказ передать ребенка Минюст разрабатывает поправки в Уголовный кодекс России, предусматривающие уголовное наказание за отказ передать ребенка другому родителю или органам опеки по решению суда, говорится в плане законопроектной деятельности кабмина на 2020 год.

Политика Трамп пригрозил Ирану быстрой и сильной атакой По словам Трампа, некоторые цели находятся на высоком уровне и представляют важность для Ирана иранской культуры, и «удар по ним и самому Ирану будет произведен очень быстро и очень сильно».

Происшествия При подрыве автобуса в Буркина-Фасо погибли 14 человек В результате подрыва автобуса в департаменте Тоэни провинции Суру в Буркина-Фасо погибли 14 человек, ещё четыре получили ранения, передаёт агентство «Синьхуа» со ссылкой на источники.

Космос Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления Большинство из восьми новых быстрых радиовсплесков демонстрировали понижение частоты сигнала с каждой повторной вспышкой, что может оказаться ключом к пониманию механизма, который производит эти явления.

Общество Новый налог для туристов ввели в Амстердаме Местные власти стараются больше не привлекать туристов, поскольку их поток и так слишком большой: при 1,1 млн жителей Амстердама, его за год посещают 17 млн гостей.

Происшествия В Мытищах ликвидировали пожар на складе Пожар на складе для хранения пластика в подмосковных Мытищах ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Над иранской мечетью подняли красный флаг мести Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

Армия и оружие Британия снова направит корабли в Ормузский пролив Великобритания направит два корабля в Ормузский пролив с целью обеспечения безопасности торговых судов из-за усилившейся напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в субботу министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Хоккей Тренер канадцев высказался о финале МЧМ против россиян Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер поделился мнением о предстоящем финале молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, в котором его команда сыграет с россиянами.