Энергетика
Вести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ
Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
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В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ
Rambler News Serviceвчера в 03:02
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Армия и оружие
В Триполи при авиаударе погибли более 20 курсантов военного училища
В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 курсантов.
Происшествия
Никас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»
История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми
«Самолёт Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.
Шоу-бизнес
«Голый» клип Светланы Лободы с лошадью вызвал возмущения зрителей
Одни зрители остались абсолютно удовлетворены увиденным, и для них новогодний клип Светланы Лободы стал самым настоящим что ни есть подарком на праздники.
Авто
Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4
Напомним, вседорожник Wildlander является перелицованной версией кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, который этой осенью начали выпускать в России.
Общество
Минюст предложил уголовное наказание за отказ передать ребенка
Минюст разрабатывает поправки в Уголовный кодекс России, предусматривающие уголовное наказание за отказ передать ребенка другому родителю или органам опеки по решению суда, говорится в плане законопроектной деятельности кабмина на 2020 год.
Происшествия
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На Русском острове, в бухте Воевода, машины провалились под лед, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на паблик dps_vl.
Общество
Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января
Политика
Трамп пригрозил Ирану быстрой и сильной атакой
По словам Трампа, некоторые цели находятся на высоком уровне и представляют важность для Ирана иранской культуры, и «удар по ним и самому Ирану будет произведен очень быстро и очень сильно».
Происшествия
При подрыве автобуса в Буркина-Фасо погибли 14 человек
В результате подрыва автобуса в департаменте Тоэни провинции Суру в Буркина-Фасо погибли 14 человек, ещё четыре получили ранения, передаёт агентство «Синьхуа» со ссылкой на источники.
Космос
Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
Большинство из восьми новых быстрых радиовсплесков демонстрировали понижение частоты сигнала с каждой повторной вспышкой, что может оказаться ключом к пониманию механизма, который производит эти явления.
Технологии
EA банит игроков в Battlefield V, если те играют на Linux
Сообщается, что EA начала блокировать игроков Battlefield V, которые неофициально играют на Linux.
Общество
Новый налог для туристов ввели в Амстердаме
Местные власти стараются больше не привлекать туристов, поскольку их поток и так слишком большой: при 1,1 млн жителей Амстердама, его за год посещают 17 млн гостей.
Происшествия
В Мытищах ликвидировали пожар на складе
Пожар на складе для хранения пластика в подмосковных Мытищах ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году
Эксперты издания «РГ» рассказали о самых ожидаемых кроссоверах, которые прибывают в Россию в 2020 году.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Политика
Над иранской мечетью подняли красный флаг мести
Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Британия снова направит корабли в Ормузский пролив
Великобритания направит два корабля в Ормузский пролив с целью обеспечения безопасности торговых судов из-за усилившейся напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в субботу министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
Хоккей
Тренер канадцев высказался о финале МЧМ против россиян
Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер поделился мнением о предстоящем финале молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, в котором его команда сыграет с россиянами.
Наука
Определен лучший сок для снижения повышенного давления
Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Футбол
СМИ: «Челси» не сможет подписать Санчо и Вернера в январе
«Челси» не сможет подписать двух игроков атаки в зимнее трансферное окно.
Кино
Детский мультфильм откроет российский кинопрокат в США в 2020 году
В наступившем году российской кинопродукции в США прокат начнется с показа детского анимационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк - 4», созданный режиссером Дариной Шмидт.
Авто
В России продажи премиальных автомобилей выросли на 4%
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Армия и оружие
Командующий КСИР рассказал об ответе Тегерана на убийство Сулеймани
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство военачальника Касема Сулеймани «положит конец присутствию США в ближневосточном регионе».
Авто
Названы причины отказа от переплаты за полный привод для кроссовера
Учтя все «За» и «Против», эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали, почему переплата за полный привод при покупке кроссовера не имеет смысла.