Энергетика
Военное обозрениеВозобновлены поставки российской нефти в Белоруссию
4 января вечером были включены насосы и возобновлена подача нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод ОАО «Нафтан». Об этом рассказал журналистам заместитель главы концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
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В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ
Rambler News Service03 января в 03:02
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Армия и оружие
Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск из страны
Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны.
Происшествия
Обвинившую Никаса Сафронова в изнасиловании модель отправили в СИЗО
Следственные органы заподозрили модель Марину Рудницкую и ее подругу Татьяну Морозову в мошенничестве, после обращения девушки к Никасу Сафронову с требованием выплатить круглую сумму в обмен на молчание.
Армия и оружие
В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета
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Уроженец Саратова и нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в каталонский «Эспаньол».
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Происшествия
Сотрудника «Роскосмоса» застрелил брат
По предварительным данным, между братьями началась ссора и младший застрелил старшего (сотрудника «Роскосмоса») из ружья «Бекас 12М».
Энергетика
Посол не исключил подключение российского газа к проекту TANAP
Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников не исключил, что российский газ на определённом этапе может быть подключён к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP).
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Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года для всех знаков Зодиака
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Маленький ребенок насмерть замерз в Хабаровском крае после того, как родители оставили его на балконе, сообщает минздрав региона в lnstagram.
Футбол
Левандовски о Клоппе: «Можно пройти сквозь огонь ради такого тренера»
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе, с которым они вместе работали в дортмундской «Боруссии».
Экономика
В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.
Культура
В Москве ушел из жизни народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался на 74-м году жизни в одной из московских клиник.
Общество
Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Политика
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
Общество
Около 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко
Около 200 человек собрались на церемонии прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся от рака, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Спасо-Преображенского собора, где проходит отпевание.
Хоккей
Тренер Андрей Назаров прокомментировал финал МЧМ в Чехии
Отечественный тренер по хоккею Андрей Назаров дал комментарий после прошедшего финала молодёжного чемпионата мира (U20), в котором встречались сборная России со сборной Канады.
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями в ответ на враждебные действия Багдада
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможные атаки Ираком американских объектов.
Футбол
Большая часть россиян выступила против употребления пива на стадионах
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как россияне относятся к идее возвращения пива на стадионы.
Общество
Солнце максимально сблизится с Землей
Отмечается, что в начале июля Земля удалится от Солнца на максимально далекое расстояние — более 152 млн км, проходя точку под названием Афелий.
Политика
В Крыму осудили идею поставить памятник Бандере у границ России
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина осудила идею мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива поставить памятник Степану Бандере рядом с российской границей.
Происшествия
В Японии выяснили, как Карлос Гон смог сбежать из страны
В японском международном аэропорту Кансай не проверяли багаж бизнес-джета, на котором территорию островного государства покинул подозреваемый в совершении финансовых преступлений экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на осведомленные источники.
Футбол
Легенда киевского «Динамо» Демьяненко возглавил словацкую команду
Бывший футболист и наставник киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко назначен на пост главного тренера словацкой команды «Нитра», сообщает «Команда № 1». В штаб легенды украинского футбола войдут словацкие специалисты — Мирослав Немец и Мирослав Кениг.
Футбол
Жоау Феликс: «Теперь вижу, как счастлив был в „Бенфике“. Однажды хотел бы вернуться»
Полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс рассказал, что хотел бы однажды вернуться в «Бенфику».