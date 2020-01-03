Энергетика
Военное обозрениеВозобновлены поставки российской нефти в Белоруссию
4 января вечером были включены насосы и возобновлена подача нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод ОАО «Нафтан». Об этом рассказал журналистам заместитель главы концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
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В Белоруссии заявили о прекращении поставок российской нефти в страну
Форпост Северо-Запад03 января в 05:27
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Общество
Прощание с онкологом Андреем Павленко пройдёт 6 января
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака начали готовить механизм вывода американских войск, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф.
Экономика
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
В этом году федеральный бюджет профинансирует работы на 35,5 миллиардов рублей, в 2021 году - еще на 29,54 миллиарда и в 2022 году - на 30,5 миллиардов рублей.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Армия и оружие
Иранские военные нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке. Видео
Иран нанёс сокрушительный удар по американским военным объектам в Ираке.
Авто
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей
«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Хоккей
Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Энергетика
На белорусском НПЗ «Нафтан» началась переработка нефти из России
Белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нафтан» начал переработку российской нефти при сохранении минимальной загрузки завода.
Политика
Макрон, Меркель и Джонсон призвали Иран воздержаться от насилия
В обращении, опубликованном сегодня на сайте Елисейского дворца, говорится: Мы осудили недавние нападения на базы сил коалиции в Ираке и серьезно обеспокоены той негативной ролью, которую Иран играет в регионе, в том числе через КСИР и силы "Аль-Кудс" под командованием генералаа Сулеймани.
Футбол
Смолов может перебраться в «Эспаньол»
Экономика
В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ
В конце декабря Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Минск неоднократно предлагал России продавать ей природный газ за российские рубли, а не за доллары как сейчас, однако просьбы остаются без ответа.
Политика
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
Космос
Навигационный спутник Глонасс-М ввели в строй раньше плана
Запущенный на орбиту 11 декабря спутник «Глонасс-М» ввели в строй на два дня раньше плана.
Футбол
Артета вернул веру в «Арсенал». Дела в команде налаживаются
Имена не имеют значения Игроки почувствовали эту веру.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Общество
Россиян предупредили о пробуждении мошенников
В Сбербанке заявили о пробуждении телефонных мошенников к концу новогодних каникул. Об исследовании кредитной организации сообщает ТАСС.
Хоккей
«Салават Юлаев» — ЦСКА: Кручинин сыграет во втором звене хозяев
Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере».
Космос
На Венере впервые найдены признаки наличия действующих вулканов
Ученые USRA впервые обнаружили на Венере признаки наличия действующих вулканов.
Армия и оружие
Кувейт опроверг сообщения о предоставлении базы для удара США по Ираку
Кувейт опроверг сообщения СМИ о предоставлении базы для удара США по территории Ирака, в результате которого был убит иранский военачальник Касем Сулеймани, сообщило командование вооруженными силами Кувейта в микроблоге в социальной сети Twitter.
Политика
Гуайдо лишился поста главы парламента Венесуэлы
Самопровозглашенный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо лишился поста председателя Национальной ассамблеи страны – в качестве нового главы законодательного органа депутаты избрали сторонника официальной власти Луиса Парру.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Происшествия
Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции
Солдат-срочник Артур Хакимов, покинувший 3 января воинскую часть в Забайкальском крае, добровольно пришел в полицию, сообщили РИА Новости в Линейном отделе МВД на станции Ачинск Красноярского края.
Футбол
Экс-игрок «Челси»: «Я чуть не убил Абрамовича»
Бывший футболист "Челси" Пэт Невин рассказал, как едва не убил владельца "синих" Романа Абрамовича:Где-то три года назад я отдыхал на шотландском острове Арран.
Футбол
Орлов о Зобнине: «Что это за хавбек, который не может попасть по воротам? У него масса брака! И не ругайте Барриоса»
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса и хавбека «Спартака» Романа Зобнина.
Хоккей
В Twitter появился аккаунт камеры, остановившей выброшенную канадцами шайбу в матче с Россией
Аккаунт @ thetsncamera стал отсылкой к эпизоду, случившемуся на 59-й минуте встречи при счете 4:3, когда канадцы выбросили шайбу за пределы площадки, и она ударилась о камеру.