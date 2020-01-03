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Армия и оружие WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

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Политика Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.

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Армия и оружие Кувейт опроверг сообщения о предоставлении базы для удара США по Ираку Кувейт опроверг сообщения СМИ о предоставлении базы для удара США по территории Ирака, в результате которого был убит иранский военачальник Касем Сулеймани, сообщило командование вооруженными силами Кувейта в микроблоге в социальной сети Twitter.

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Происшествия Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции Солдат-срочник Артур Хакимов, покинувший 3 января воинскую часть в Забайкальском крае, добровольно пришел в полицию, сообщили РИА Новости в Линейном отделе МВД на станции Ачинск Красноярского края.