Энергетика
Военное обозрениеВозобновлены поставки российской нефти в Белоруссию
4 января вечером были включены насосы и возобновлена подача нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод ОАО «Нафтан». Об этом рассказал журналистам заместитель главы концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
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В Белоруссии заявили о прекращении поставок российской нефти в страну
Форпост Северо-Запад03 января в 05:27
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Армия и оружие
Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Политика
ЕС призвал Иран к деэскалации после ударов США
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы нанести удары по 52 объектам в Иране, он пригрозил использовать против Тегерана новейшее вооружение в 2 трлн долларов.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
Футбол
Кем ЦСКА планирует усилиться в зимнее трансферное окно
Трансферный рынок официально открылся первого января, но покупок пока нет.
Армия и оружие
Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Политика
Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Армия и оружие
NYT: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным американской разведки.
Армия и оружие
AP: США начали переброску на Ближний Восток более 4 тыс. военных
США приступили к переброске в Кувейт более 4 тыс. военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина).
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Автоспорт
Знаменитый ралли-марафон «Дакар» стартует сегодня в Саудовской Аравии
Футбол
«Реал» заплатит €30 млн за 17-летнего хавбека «Фламенго»
Трансфер хавбека обойдется "сливочным" в €30 млн, однако перейдет он в стан испанцев лишь после своего 18-го дня рождения, чтобы избежать проблем с Международной федерацией футбола (ФИФА) из-за подписания несовершеннолетнего.
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Адриан назвал Клоппа лучшим тренером мира
Футболист «Ливерпуля» Адриан оценил вклад главного тренера Юргена Клоппа в текущие результаты команды.
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Хоккей
Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ со Швецией
Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Швеции.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Хоккей
Овечкин рассказал, что смотрел матч МЧМ Россия — Швеция
Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира между сборными России и Швеции.
Происшествия
В ДТП в Охинском районе погиб человек
По предварительной информации, в результате ДТП погиб пассажир внедорожника.
Здоровье
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но, если колбаса заменяет натуральное мясо, — это неправильно.
Технологии
Составлен список ожидаемых россиянами технологий 2020 года
Составлен список ожидаемых россиянами технологий 2020 года. Первым отмечается ввод криптовалюты Telegram Open Network (TON) от Павла Дурова.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Хоккей
Тренер канадцев высказался о финале МЧМ против россиян
Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер поделился мнением о предстоящем финале молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, в котором его команда сыграет с россиянами.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Армия и оружие