Энергетика

Военное обозрениеВоенное обозрениеВозобновлены поставки российской нефти в Белоруссию

4 января вечером были включены насосы и возобновлена подача нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод ОАО «Нафтан». Об этом рассказал журналистам заместитель главы концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
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В «Белнефтехим» рассчитывают на поставку 650 тыс. тонн нефти из РФ в январе

REGNUMвчера в 13:24

Белоруссия объявила о возобновлении поставок нефти из России

РБКвчера в 10:49

В Белоруссии заявили о прекращении поставок российской нефти в страну

Форпост Северо-Запад03 января в 05:27

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

ТАССвчера в 10:32

Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Вести.Ruвчера в 11:05

В Белоруссии заявили о приостановке экспорта российской нефти

Профиль03 января в 06:44

Возобновилась поставка нефти на НПЗ в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:37
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Армия и оружие

Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах

Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Газета.Ru 03:59
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ЕС призвал Иран к деэскалации после ударов США

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы нанести удары по 52 объектам в Иране, он пригрозил использовать против Тегерана новейшее вооружение в 2 трлн долларов.
Взгляд.ру 05:49
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Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
РИА Новости 02:46
Футбол

Кем ЦСКА планирует усилиться в зимнее трансферное окно

Трансферный рынок официально открылся первого января, но покупок пока нет.
Евро-футбол.ру 01:09
Армия и оружие

Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами

Национальная служба новостей вчера в 13:23
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Политика

Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.
РБК 00:39
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Коммерсантъ вчера в 05:54
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Армия и оружие

NYT: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным американской разведки.
RT на русском 01:46
Армия и оружие

AP: США начали переброску на Ближний Восток более 4 тыс. военных

США приступили к переброске в Кувейт более 4 тыс. военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина).
ТАСС вчера в 18:47
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 02 января в 13:02
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Автоспорт

Знаменитый ралли-марафон «Дакар» стартует сегодня в Саудовской Аравии

Эхо Москвы вчера в 23:00
Футбол

«Реал» заплатит €30 млн за 17-летнего хавбека «Фламенго»

Трансфер хавбека обойдется "сливочным" в €30 млн, однако перейдет он в стан испанцев лишь после своего 18-го дня рождения, чтобы избежать проблем с Международной федерацией футбола (ФИФА) из-за подписания несовершеннолетнего.
Газета.Ru 03:26
Футбол

Вратарь «Ливерпуля» Адриан назвал Клоппа лучшим тренером мира

Футболист «Ливерпуля» Адриан оценил вклад главного тренера Юргена Клоппа в текущие результаты команды.
RT на русском 04:20
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
Хоккей

Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ со Швецией

Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Швеции.
RT на русском вчера в 07:50
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском 03:54
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости 02 января в 15:54
Хоккей

Овечкин рассказал, что смотрел матч МЧМ Россия — Швеция

Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира между сборными России и Швеции.
News.ru 04:57
Происшествия

В ДТП в Охинском районе погиб человек

По предварительной информации, в результате ДТП погиб пассажир внедорожника.
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Актер Крюков остался «ошеломлен» фильмом «Вторжение» Бондарчука

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Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы

В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но, если колбаса заменяет натуральное мясо, — это неправильно.
РИА Новости вчера в 19:11
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Составлен список ожидаемых россиянами технологий 2020 года

Составлен список ожидаемых россиянами технологий 2020 года. Первым отмечается ввод криптовалюты Telegram Open Network (TON) от Павла Дурова.
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Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb 03 января в 23:43
Хоккей

Тренер канадцев высказался о финале МЧМ против россиян

Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер поделился мнением о предстоящем финале молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, в котором его команда сыграет с россиянами.
News.ru вчера в 19:15
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости 03 января в 04:39
Армия и оружие

В Сирии появились новейшие российские вертолеты

Военно-промышленный курьер 02:27
Армия и оружие

РВСН полностью оснастят новыми ракетами к 2024 году

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