Энергетика

Военное обозрениеВоенное обозрениеВозобновлены поставки российской нефти в Белоруссию

4 января вечером были включены насосы и возобновлена подача нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод ОАО «Нафтан». Об этом рассказал журналистам заместитель главы концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
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