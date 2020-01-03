Энергетика
Военное обозрениеВозобновлены поставки российской нефти в Белоруссию
4 января вечером были включены насосы и возобновлена подача нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод ОАО «Нафтан». Об этом рассказал журналистам заместитель главы концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
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В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ
Rambler News Service03 января в 03:02
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Политика
На Украине объяснили, почему пустили Dr.Alban после посещения Крыма
Артист написал в инстаграме, что после визита в Крым ему запретили въезд на Украину, а в украинскую столицу его пустили якобы после вмешательства Владимира Зеленского.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Кино
Права на Халка
Именно на базе Universal были ранее созданы два сольных проекта: «Халк» Энга Ли 2003 года и «Невероятный Халк» с Эдвардом Нортоном 2008 года.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Политика
Трамп пригрозил Ирану ударами по новым целям
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже определился с новыми целями для возможных ударов по Ирану.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Финансы
Рубль дорожает относительно доллара и евро
Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Хоккей
Овечкин рассказал, что смотрел матч МЧМ Россия — Швеция
Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира между сборными России и Швеции.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Хоккей
Шведский хоккеист осудил поцелуй герба российским форвардом
Хоккеист молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон раскритиковал поведение нападающего российской команды Александра Хованова, который прокатился мимо скамейки запасных и поцеловал герб на своем свитере.
Теннис
Медведев принес России победу над США в матче ATP Cup
Первая ракетка России Даниил Медведев принес России ключевое очко в копилку сборной страны в матче против США.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Армия и оружие
Раскрыты принципы использования ядерной кнопки
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами
Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке
Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
Общество
Дуров даст показания по поводу инвестиций в TON
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала, как выпила духи
Телеведущая Дана Борисова рассказала, что однажды так сильно хотела употребить алкоголь, что выпила духи.
Хоккей
Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ
Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
Политика
Крымский депутат призвал США не множить мифы о полуострове
Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме, пытаясь поставить под сомнение его российский статус.
Общество
Россиянам собираются повысить зарплату
Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.
Армия и оружие
ВВС России получат шесть модернизированных Ту-95МС в 2020 году
В распоряжение ВВС России в 2020 году поступят шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, оснащенные новейшими комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Общество
Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
Политика
Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.