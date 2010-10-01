Общество

Невские НовостиНевские НовостиВозраст получения повышенной пенсии в России собираются понизить

На рассмотрение в Госдуму внесли очередной законопроект, который касается пенсий. В соответствии с ним возраст получения повышенной пенсии в России собираются понизить с 80 до 75 лет, сообщает gazeta.ru. При этом саму выплату собираются увеличить на 5 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

65 плюс. Кому положены прибавки к пенсии и льготы за возраст

Прибавка назначается автоматически, — рассказала генеральный директор ЮК "Юрист" Асия Мухамедшина.
Life.ruвчера в 17:40

Подробнее о событии

Возраст получения повышенной пенсии в России собираются понизить

Невские Новости06:47

В России могут ввести новый порядок начисления повышенных пенсий

Народные новости05:59

Постоянные пенсионные реформы не оставят шансов на достойную старость пенсионерам

Pokatim.ruвчера в 10:30

В РФ хотят снизить возраст получения повышенной пенсии

Рамблер01:29

У россиян появился шанс получить повышенную пенсию

URA.Ru00:38

В РФ хотят снизить возраст получения повышенной пенсии

Территория новостей04:00

ЛДПР обвинила «Справедливую Россию» в плагиате идеи из-за проекта по доплатам к пенсии для 75-летних

ИА Клерк.Рувчера в 08:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
Гаджеты

Смартфон OnePlus Nord получит шесть камер

Деловое.ТВ 09:59
3
Авто

У Red Bull Racing проблемы с аэродинамикой

В Red Bull Racing выяснили, с чем было связано столь заметное отставание, и полагают, что проблему можно решить, но на это уйдёт какое-то время.
F1news.ru 07:39
Происшествия

Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула

Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
48
Общество

Путин поручил продлить доплаты медработникам

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 июля обеспечить продление на два месяца доплат медработникам на фоне ситуации с COVID-19, соответствующий перечень поручений по итогам обращения президента к гражданам РФ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 11:09
1
Общество

Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Российская газета 08:40
3
Здоровье

Ученые назвали самые опасные продукты для диабетиков

Специалисты не рекомендуют диабетикам употреблять в пищу белый хлеб, сдобную выпечку и белую пасту.
Evo-rus.com 10:06
2
Общество

Минпросвещения пообещало торжественные линейки в школах 1 сентября

По словам Кравцова, министерство планирует, что дети 1 сентября придут в школу. «Линейки традиционные пройдут», — отметил глава ведомства.
РБК 09:58
3,2K
Политика

Памфилова предложила провести сентябрьские выборы в три дня

Памфилова планирует обсудить вариант продления периода голосования на несколько дней не только с главой государства, но и с руководителями регионов.
Телеканал 360° 09:47
11
Культура

В Третьяковке открылась выставка о брежневской эпохе

RuNews24.ru 00:54
5
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета 01:32
4K
Общество

В Москве курьерам выплатили долг по зарплате в девять миллионов рублей

"К настоящему времени погашена задолженность по невыплаченной заработной плате перед 325 работниками в общей сумме свыше 9 млн руб.", - сказала Иванова.
Газета.Ru 12:05
17
Транспорт

Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке

Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
85
Политика

Росфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов

RT на русском 07:03
266
Футбол

«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
Вести.Ru 07:23
Политика

Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:35
13
Баскетбол

Президент Грузии осудила баскетболиста Шенгелию за переход в ЦСКА

RT на русском 11:36
Происшествия

Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час

РИА Новости 09:32
4
Футбол

Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ

Екатеринбургский "Урал" нанес поражение московскому "Динамо" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 12:03
Происшествия

Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза

Издатель "Медиазоны", участник арт-группы "Война" и панк-коллектива Pussy Riot Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную ему следователем, ведущим уголовное дело о сокрытии гражданства Канады.
Российская газета 10:30
6
Шоу-бизнес

В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
5
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

Ранее уже было известно о том, что Лазарев предпочитает спутника всем остальным. Год назад Сергей уже брал в отпуск Малиновского в США.
Live24 07:25
60
Происшествия

В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
РИА Новости вчера в 09:58
19
Экономика

ЦБ впервые сообщил о росте платежей в экономике выше докризисного уровня

Объем ежедневных входящих платежей в отраслях российской экономики за неделю с 29 июня по 3 июля впервые с конца марта превысил «нормальный» уровень, сообщил Банк России в очередном выпуске своего мониторинга отраслевых финансовых потоков.
РБК 11:53
Политика

В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным

В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком.
Газета.Ru 11:23
Общество

PayPal прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
248
Шоу-бизнес

Гарик Харламов отметил расставание с Кристиной Асмус в компании актрис

Вечеринку посетили друзья и коллеги Харламова, также их компанию разбавляли актрисы.
SM News 06:28
5
Культура

Российский мультфильм «Фиксики» купили для китайского рынка

CT news 08:34
9
Общество

Расходы россиян на еду вернулись на докарантинный уровень

Доля трат россиян на покупку продуктов в июне сократилась до 36% от общего объема их расходов, что соответствует уровню марта, свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир».
РБК 11:30
Здоровье

Глава Минздрава рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом

Как сообщает ToDay News Ufa, глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что в России на данный момент времени нет случаев, когда у переболевшего коронавирусной инфекцией человека оказался отрицательный тест на антитела.
ToDay News Ufa 09:07
10
Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное