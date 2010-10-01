Общество

Невские НовостиНевские НовостиВозраст получения повышенной пенсии в России собираются понизить

На рассмотрение в Госдуму внесли очередной законопроект, который касается пенсий. В соответствии с ним возраст получения повышенной пенсии в России собираются понизить с 80 до 75 лет, сообщает gazeta.ru. При этом саму выплату собираются увеличить на 5 тыс. рублей.
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с чего всё началось

65 плюс. Кому положены прибавки к пенсии и льготы за возраст

Прибавка назначается автоматически, — рассказала генеральный директор ЮК "Юрист" Асия Мухамедшина.
Life.ruвчера в 17:40

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У пенсионеров появился шанс получить повышенную пенсию

Primpress.ru16:00

У россиян появился шанс получить повышенную пенсию

URA.Ru00:38

В России могут ввести новый порядок начисления повышенных пенсий

Народные новости05:59

В РФ хотят снизить возраст получения повышенной пенсии

Территория новостей04:00

В РФ хотят снизить возраст получения повышенной пенсии

Рамблер01:29

Возраст получения повышенной пенсии в России собираются понизить

Невские Новости06:47

Постоянные пенсионные реформы не оставят шансов на достойную старость пенсионерам

Pokatim.ruвчера в 10:30
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 17:06, Ашберн
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Открыт новый грибок, вызывающий быстрое гниение плодов

Live24 06:16
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
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Ученые назвали самые опасные продукты для диабетиков

Специалисты не рекомендуют диабетикам употреблять в пищу белый хлеб, сдобную выпечку и белую пасту.
Evo-rus.com 10:06
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Здоровье

Уплотнения в легких: врач назвал, кто находится в группе риска после коронавируса

На месте полноценно работающих клеток легких, главная задача которых газообмен, появляются «бестолковые» уплотнения.
Комсомольская правда вчера в 20:04
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Политика

В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала

Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.
РИА Новости 06:24
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Здоровье

Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков

Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07 июля в 07:24
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Общество

В Минздраве отрицают связь коронавируса с бесплодием

Глава Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал данные о связи нового типа коронавируса COVID-19 с бесплодием.
Газета.Ru 14:02
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Экономика

ЦБ впервые сообщил о росте платежей в экономике выше докризисного уровня

Объем ежедневных входящих платежей в отраслях российской экономики за неделю с 29 июня по 3 июля впервые с конца марта превысил «нормальный» уровень, сообщил Банк России в очередном выпуске своего мониторинга отраслевых финансовых потоков.
РБК 11:53
Происшествия

Мировой суд взыскал с Ефремова более 117 тысяч рублей

Мировой суд Хамовнического района взыскал более 117 тысяч рублей с актера Михаила Ефремова, ставшего соучастником ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве.
BFM.ru 15:30
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Экономика

Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро

Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
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Происшествия

В Волгоградской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве

Ранее судимого за кражу 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в селе Лог Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
РИА Новости 16:05
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»

В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
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Шоу-бизнес

Ирина Лобачева прокомментировала роман Авербуха с Арзамасовой

Bimru.ru 03:00
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Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий с 1 августа ждет индексация выплат.
МордовМедиа 13:49
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Наука

Запрограммировали на съемки: искусственный интеллект впервые исполнит роль в кино

Робот Эрика, обладающий искусственным интеллектом, исполнит роль в фильме под названием «Б». Это первый подобный случай в кинематографе.
Вечерняя Москва вчера в 09:54
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
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Общество

МВД намерено внести изменения в бланки водительских прав и ПТС

МВД России намерено внести изменения в бланки водительских прав, свидетельств о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства (ПТС).
UfacityNews.ru вчера в 01:50
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Общество

Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
РБК 11:47
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Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
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Шоу-бизнес

Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

Planet Today вчера в 07:35
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Культура

Netflix досрочно прекратил сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»

CT news 08:24
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Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»

В среду руководство московского футбольного клуба «Спартак» распространило пост, что подана жалоба о нарушении этики на руководителя петербургского «Зенита» Александра Медведева.
Городовой 12:25
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Наука

Немецкие ученые смогли выделить 28 антител против коронавируса

Антитела против коронавируса SARS-CoV-2 выделила группа немецких ученых из Кёльнской университетской клиники и немецкого центра исследования инфекций (DZIF) под руководством профессора Флориана Кляйна, 8 июля сообщает пресс-служба исследовательского центра.
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Общество

PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля

Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля.
Известия 10:11
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Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА

Буэнос-Айрес, 9 июля 2020, 12:23 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» согласился продать нападающего Адольфо Гайча московскому ЦСКА.
REGNUM 05:23
Здоровье

Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных

Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.
Газета.Ru 15:55
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Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
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Политика

В Сербии снова начались протесты против карантинных мер

Протестные акции против возобновления ограничительных мер, связанных с новой вспышкой COVID-19 продолжились в городах Сербии.
ИА Красная Весна 16:58
Экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
Российская газета 07 июля в 09:07
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