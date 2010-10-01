Общество
Невские НовостиВозраст получения повышенной пенсии в России собираются понизить
На рассмотрение в Госдуму внесли очередной законопроект, который касается пенсий. В соответствии с ним возраст получения повышенной пенсии в России собираются понизить с 80 до 75 лет, сообщает gazeta.ru. При этом саму выплату собираются увеличить на 5 тыс. рублей.
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Постоянные пенсионные реформы не оставят шансов на достойную старость пенсионерам
Pokatim.ruвчера в 10:30
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Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru вчера в 05:03
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
RT на русском 07:02
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Политика
Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Российская газета 07:23
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru вчера в 15:30
Общество
Маск заявил о скором создании полностью автономного автомобиля
Американский производитель электрокаров Tesla очень близок к разработке автомобиля с технологией полной автоматизации, заявил глава компании Илон Маск на прошедшей в видеоформате ежегодной шанхайской Всемирной конференции по искусственному интеллекту.
РБК 05:08
Политика
Путин заявил о высоком уровне организации голосования по поправкам
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой заявил, что голосование по Конституции было организовано качественно и на высоком уровне.
РБК 07:28
Армия и оружие
NI оценил известные технические характеристики российского ПВО С-500
Американский журнал The National Interest собрал все известные факты о новой российской системе противовоздушной обороны (ПВО) С-500 Прометей, которая станет угрозой для стелс-истребителей США.
Политическая Экспертиза 04:53
Баскетбол
ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Шенгелией
Москва, 9 июля 2020, 14:32 — REGNUM Московский ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Торнике Шенгелией.
REGNUM 07:32
Происшествия
Анестезиолог приговорен к десяти годам колонии за изнасилование прооперированных пациенток
Интерфакс 07:07
Общество
Полицейским в Москве и Петербурге увеличили зарплату
Министерству внутренних дел выделено более 1,3 миллиарда рублей на повышение с 1 июля денежного довольствия сотрудников строевых подразделений ППС, ДПС, подразделений охраны и конвоирования подозреваемых, транспортной полиции, полков полиции в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
Российская газета 05:51
Общество
В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения
С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 06:07
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
Футбол
Орлов отреагировал на высказывание Уткина про «Зенит»
Геннадий Орлов считает, что бюджет не может стать главной причиной побед клуба в национальном первенстве.
ГЛАС.RU 07:25
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой заподозрили во лжи
Многие просто недоумевают, когда же Цой успела накраситься и возможно ли это вообще в её состоянии.
Paparazzi.ru 02:51
Политика
Песков не увидел связи между убийством в Австрии и Кадровым
По мнению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, за убийством в Австрии чеченца стоят «спецслужбы, работающие против России».
REGNUM 06:50
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 года.
Газета.Ru 07:30
Общество
Запуск музыкального сервиса Spotify в России состоится 15 июля
Музыкальный сервис Spotify запустится в России 15 июля, спустя полтора года после выхода на индийский рынок, сообщает портал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:39
Общество
В редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа
В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции.
RT на русском 05:48
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
Происшествия
Во время задержания Джордж Флойд 20 раз повторил, что не может дышать
Во время жестокого задержания американскими полицейскими погибший впоследствии афроамериканец Джордж Флойд 20 раз повторил, что не может дышать.
Life.ru 07:05
Энергетика
Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн.
RT на русском 02:51
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Гаджеты
Huawei стала крупнейшим производителем смартфонов
Несмотря на пандемию, Huawei удалось обойти Samsung и стать крупнейшим производителем смартфонов с апреля по июнь.
MobiDevices 05:55
Экономика
Госдума ограничивает стоимость кредитов в России
Москва, 9 июля 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на защиту прав заемщиков, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM 06:17