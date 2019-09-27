Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВозросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ. Однако более чем в 2 тыс. случаев в принятии мер было отказано из-за «отсутствия правовых оснований».
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с чего всё началось

Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров

По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.
Коммерсантъ26 сентября в 18:33

Подробнее о событии

Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банка

Коммерсантъвчера в 06:09

Мошенники стали чаще обманывать россиян, используя номера банков

URA.Ru26 сентября в 19:28

Центробанк зафиксировал огромное количество мошеннических звонков с подменой номеров банков

Московский Комсомолец26 сентября в 21:48

«Ъ»: россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

Ведомости26 сентября в 21:32

СМИ: ЦБ сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков

РИА Новости26 сентября в 21:25

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

РБК26 сентября в 20:28

Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банков

ТАССвчера в 03:48
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:01, Вашингтон
Политика

Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы

Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Происшествия

Взрыв произошел у избирательного участка в Афганистане

Интерфакс 00:58
Общество

Бумажные документы о трудовом стаже могут исключить с 2020 года

Россиянам с 2020 года при получении госуслуг не нужно будет подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 04:50
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru вчера в 13:56
Технологии

Boston Dynamics объявила о старте продаж роботов-собак Spot

Американская корпорация Boston Dynamics, известная по своим инновациям в сфере робототехники, сообщила о выходе серии роботов-собак Spot на рынок.
NewInform вчера в 02:34
Происшествия

Три шхуны с 262 браконьерами из КНДР задержаны в Приморье

Пограничники задержали три шхуны и пять мотоботов в исключительных экономических водах России, отметила представитель ведомства Альбина Проскуренко.
Газета.Ru вчера в 06:18
Финансы

Официальный курс евро снизился на 20 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 26 сентября в 06:04
Политика

Пелоси обвинила Россию в скандале вокруг разговора Трампа с Зеленским

По мнению Пелоси, Трамп во время своего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским нарушил все мыслимые и немыслимые американские законы, что и стало основанием для начала процедуры импичмента.
Журналистская правда вчера в 11:16
Происшествия

Автобус и грузовик столкнулись в Ярославской области

Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Ярославской области в субботу, 28 сентября.
Известия вчера в 23:08
Общество

Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска

Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 26 сентября в 01:52
Политика

CNN: Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика

В МИД РФ предложили ответ на невыдачу виз США российским делегатам

Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично заявил, что благодарен США за то, что смог получить визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
Life.ru 26 сентября в 15:03
Кино

Экстренно госпитализирован Виктор Балабанов

Российский актер театра и кино Виктор Балабанов экстренно госпитализирован, передает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 07:24
Происшествия

По запросу США в Испании задержан гражданин России

По данным российского посольства в Мадриде, компетентные органы Испании уведомили российской диппредставительство, что 20 сентября в аэропорту Валенсии сотрудниками национальной был задержан и помещен под стражу российский гражданин.
Вести.Ru вчера в 17:46
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Шоу-бизнес

Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак

Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:39
Политика

После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Кино

Уилл Смит представил фильм «Гемини»

Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России 26 сентября в 22:09
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов

Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00
Кино

Съемки седьмого сезона «Сватов» остановлены

Фото: сериал "Сваты" в Украине запрещен к показу Чтобы продолжить работу, съемки были перенесены в Белоруссию, но сейчас временно приостановлены.
Bimru.ru 25 сентября в 04:47
Общество

Шнуров в стихах отреагировал на запрет курения на балконах

Лидер группы «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров стихотворением прокомментировал закон о запрете курения на балконах и лоджиях, вступающий в силу с начала октября.
РБК вчера в 05:26
Авто

Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию

«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Политика

МИД ответил на претензии Киргизии к телеведущему Малахову

27 сентября МИД Киргизии сообщил, что вызвал заместителя посла России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Малахова, в которой он обвиняет Акбарова в намеренном убийстве мотоциклиста в результате ДТП в Москве.
РБК вчера в 09:53
Политика

Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина отказалась оскорблять Героя России Дамира Юсупова

Артистка отказалась оскорблять пилота.
RuNews24.ru вчера в 10:12
Общество

Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона

Московский Комсомолец 26 сентября в 18:43
Происшествия

В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

Вести.Ru вчера в 11:47
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Кино

Человека-паука вернули в киновселенную Marvel

Студия Marvel сможет спродюсировать еще один фильм о Человеке-пауке благодаря тому, что компании Disney и Sony заключили сделку.
Известия вчера в 22:48
Общество

Белух из «китовой тюрьмы» грузят на судно для доставки к месту выпуска

Специалисты начали погрузку белух из "китовой тюрьмы" в Приморье на научно-исследовательское судно, на котором их доставят к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.
РИА Новости вчера в 22:56
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