По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.

с чего всё началось

В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ. Однако более чем в 2 тыс. случаев в принятии мер было отказано из-за «отсутствия правовых оснований».

Политика Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Общество Бумажные документы о трудовом стаже могут исключить с 2020 года Россиянам с 2020 года при получении госуслуг не нужно будет подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.

Технологии Boston Dynamics объявила о старте продаж роботов-собак Spot Американская корпорация Boston Dynamics, известная по своим инновациям в сфере робототехники, сообщила о выходе серии роботов-собак Spot на рынок.

Происшествия Три шхуны с 262 браконьерами из КНДР задержаны в Приморье Пограничники задержали три шхуны и пять мотоботов в исключительных экономических водах России, отметила представитель ведомства Альбина Проскуренко.

Финансы Официальный курс евро снизился на 20 копеек Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.

Политика Пелоси обвинила Россию в скандале вокруг разговора Трампа с Зеленским По мнению Пелоси, Трамп во время своего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским нарушил все мыслимые и немыслимые американские законы, что и стало основанием для начала процедуры импичмента.

Происшествия Автобус и грузовик столкнулись в Ярославской области Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Ярославской области в субботу, 28 сентября.

Общество Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".

Политика CNN: Курт Волкер подал в отставку Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.

Политика В МИД РФ предложили ответ на невыдачу виз США российским делегатам Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично заявил, что благодарен США за то, что смог получить визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Кино Экстренно госпитализирован Виктор Балабанов Российский актер театра и кино Виктор Балабанов экстренно госпитализирован, передает "Пятый канал".

Происшествия По запросу США в Испании задержан гражданин России По данным российского посольства в Мадриде, компетентные органы Испании уведомили российской диппредставительство, что 20 сентября в аэропорту Валенсии сотрудниками национальной был задержан и помещен под стражу российский гражданин.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Шоу-бизнес Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.

Политика После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.

Кино Уилл Смит представил фильм «Гемини» Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.

Кино Съемки седьмого сезона «Сватов» остановлены Фото: сериал "Сваты" в Украине запрещен к показу Чтобы продолжить работу, съемки были перенесены в Белоруссию, но сейчас временно приостановлены.

Общество Шнуров в стихах отреагировал на запрет курения на балконах Лидер группы «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров стихотворением прокомментировал закон о запрете курения на балконах и лоджиях, вступающий в силу с начала октября.

Авто Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию «GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).

Политика МИД ответил на претензии Киргизии к телеведущему Малахову 27 сентября МИД Киргизии сообщил, что вызвал заместителя посла России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Малахова, в которой он обвиняет Акбарова в намеренном убийстве мотоциклиста в результате ДТП в Москве.

Политика Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.

Кино Человека-паука вернули в киновселенную Marvel Студия Marvel сможет спродюсировать еще один фильм о Человеке-пауке благодаря тому, что компании Disney и Sony заключили сделку.