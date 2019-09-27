По словам Артема Сычева, подмены номера коснулись широкого круга банков. При этом не все операторы реагируют на сообщения ЦБ о фактах мошеннических звонков, в ряде случаев есть бездействие с их стороны со ссылкой на отсутствие предусмотренной обязанности законом «О связи», добавляет он.

с чего всё началось

В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ. Однако более чем в 2 тыс. случаев в принятии мер было отказано из-за «отсутствия правовых оснований».

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