По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.

с чего всё началось

Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков. Об этом пишет 27 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на Банк России. Так, в июне, июле и августе ЦБ уведомил операторов связи и более чем 2,5 тыс. номеров, с которых шли звонки клиентам банков.

В России участились звонки мошенников с подменой номеров банков

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