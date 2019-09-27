Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВозросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ. Однако более чем в 2 тыс. случаев в принятии мер было отказано из-за «отсутствия правовых оснований».
Читать в источнике
Комментировать279
с чего всё началось

Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров

По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.
Коммерсантъ26 сентября в 18:33

Подробнее о событии

В ЦБ прокомментировали рост числа мошеннических звонков клиентам банков

RT на русском27 сентября в 08:17

Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банка

Коммерсантъ27 сентября в 06:09

«Ъ»: россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

Ведомости26 сентября в 21:32

Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банков

ТАСС27 сентября в 03:48

СМИ: ЦБ сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков

РИА Новости26 сентября в 21:25

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

РБК26 сентября в 20:28

Мошенники стали чаще обманывать россиян, используя номера банков

URA.Ru26 сентября в 19:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 05:14, Вашингтон
Гаджеты

Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Экономика

Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Театры

Стало известно, как умирал Марк Захаров

Экспресс газета 02:14
Политика

Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии

Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Политика

NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.
Газета.Ru 03:25
Футбол

Смолов извинился перед Семаком за высказывания в матче с «Зенитом»

Матч ТВ 04:02
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Происшествия

В Саудовской Аравии убили генерала королевской охраны

В Саудовской Аравии во время конфликта в Джиде погиб бригадный генерал королевской охраны Абдель Азиз Фахем.
RT на русском 03:52
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Политика

Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru 26 сентября в 05:38
Происшествия

Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении в Театре.doc

Полицейские прервали спектакль «Рейв №228» Катрин Ненашевой в Театре.doc, в котором поднимается тема наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 УК РФ, сообщила «МБХ медиа» сама госпожа Ненашева.
Коммерсантъ 03:34
Политика

Путин поздравил евреев с иудейским Новым годом

Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана — иудейским Новым годом.
News.ru 03:10
Волейбол

Женская сборная России заняла третье место на Кубке мира по волейболу

ТАСС 03:18
Шоу-бизнес

Звезда «Сватов» Анна Кошмал поделилась кадрами со съемок нового сериала

О начале съемок актриса сообщила на своей странице в Instagram.
Privet-Rostov.ru 26 сентября в 01:13
Автоспорт

Александеру Элбону предстоит старт с пит-лейн

Замена производилась по согласованию с техническим делегатом FIA, и поскольку днище отличается от того, что использовалось изначально, то в соответствии со статьёй 34.2 Спортивного кодекса гонщик должен стартовать с пит-лейн.
F1news.ru 04:41
Политика

«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма

Украинский исполнитель Олег Винник высказался о принадлежности Крымского полуострова.
Газета.Ru 04:16
Киберспорт

Virtus.Pro анонсировали обновленный состав

Организация Virtus.Pro анонсировала обновленный состав по Dota 2. К коллективу присоединились Роман 'Resolut1on' Фоминок и Егор 'epileptick1d' Григоренко.
Dota2.ru вчера в 09:05
Футбол

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон»

Спорт-Экспресс вчера в 14:27
Космос

Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС

Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
РБК 25 сентября в 17:24
Шоу-бизнес

Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

Deita.ru 01:10
Происшествия

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС вчера в 16:33
Общество

Названы полезные для здоровья сердца продукты

Известия 00:18
Общество

В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Шоу-бизнес

Ксения Собчак начнёт вести «Пусть говорят»

Были сложные переговоры, но в итоге светская львица и нынешний ведущий Дмитрий Борисов будут вести программу «Пусть говорят» поочередно — неделя через неделю, сообщает РИА Новости.
News.ru вчера в 23:11
Футбол

Павел Мамаев подписал контракт с «Ростовом»

Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. В клубе Мамаев будет выступать под десятым номером.
Znak.com вчера в 11:59
Кино

Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel

Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости 27 сентября в 18:42
Политика

Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом

Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Тамбов»

РегионСамара.ру вчера в 09:10
Общество

Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту

Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА 27 сентября в 18:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное