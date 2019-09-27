Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВозросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ. Однако более чем в 2 тыс. случаев в принятии мер было отказано из-за «отсутствия правовых оснований».
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с чего всё началось

Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров

По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.
Коммерсантъ26 сентября в 18:33

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Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банка

Коммерсантъ27 сентября в 06:09

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

РБК26 сентября в 20:28

Центробанк зафиксировал огромное количество мошеннических звонков с подменой номеров банков

Московский Комсомолец26 сентября в 21:48

«Ъ»: россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

Ведомости26 сентября в 21:32

СМИ: ЦБ сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков

РИА Новости26 сентября в 21:25

Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банков

ТАСС27 сентября в 03:48

Мошенники стали чаще обманывать россиян, используя номера банков

URA.Ru26 сентября в 19:28
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:59, Вашингтон
Космос

Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян

РИА Новости вчера в 23:08
Наука

Частицы пластика нашли в чайных пакетиках

Одноразовые пакетики для чая оказались одним из главных источников полимерных микрочастиц, которые попадают в Мировой океан вместе со сточными водами.
Москва 24 вчера в 21:23
Музыка

В Арктике дали баянный концерт для моржей

Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Происшествия

В Испании по запросу США задержали россиянина

В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК 27 сентября в 20:13
Политика

Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны.
Известия вчера в 23:19
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru вчера в 13:31
Футбол

Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр 27 сентября в 10:31
Армия и оружие

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru вчера в 13:01
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru 27 сентября в 16:29
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» отказалась от теста на отцовство экс-короля Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест для подтверждения отцовства экс-короля Малайзии Мухаммада V. Как пишет Daily Mail, недавно девушке предложили провести соответствующую экспертизу.
Москва 24 вчера в 19:52
Экономика

Ищенко прокомментировал происходящее в экономике Украины

Политолог Ростислав Ищенко оценил текущее состояние украинской экономики и пришел к выводу, что украинское «финансовое чудо» ведет страну к еще большему кризису.
Политическая Экспертиза вчера в 14:52
Армия и оружие

В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной

При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru вчера в 17:02
Политика

С выступления Венесуэлы на Генассамблее ООН ушли несколько делегаций

Красная весна 27 сентября в 17:47
Музыка

Оппозиция решила превратить митинг в концерт

Организаторы согласованного с властями митинга оппозиции, намеченного на 29 сентября, решили привлечь москвичей выступлениями популярных групп.
Ридус вчера в 14:33
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
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Политика

Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter критические высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, сделанные в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:25
Авто

Suzuki выпустит дешевый паркетник

В основе S-Presso лежит платформа Heartect, на которой базируются такие модели, как Swift, Baleno и Ignis нового поколения.
АвтоВзгляд 26 сентября в 08:45
Здоровье

Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

РИА Новости вчера в 19:14
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Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.
RT на русском 00:50
Культура

Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких

Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости вчера в 05:39
Авто

Представлен обновлённый пикап Nissan Titan

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Футбол

«Урал» показал фото заснеженного Екатеринбурга накануне матча с ЦСКА

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Шоу-бизнес

Оксана Акиньшина показала поклонникам эротический спектакль

Оксаной Акиньшиной, актрисой из РФ, было опубликовано видео на страничке в «Инстаграме», на котором демонстрируется спектакль с элементами эротики.
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РИА Новости 27 сентября в 18:53
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В США тайно изменили требования к жалобам осведомителей

Американская разведка тайно отменила требование, согласно которому осведомители в своих жалобах должны излагать информацию, полученную только из первых рук.
Известия вчера в 22:37
Политика

В Австрии пройдут досрочные парламентские выборы

Досрочные выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии пройдут в воскресенье.
ТАСС вчера в 17:01
Общество

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Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
RT на русском вчера в 23:07
Армия и оружие

Красная Армия 75 лет назад начала Белградскую стратегическую операцию

Красная армия вместе с болгарскими солдатами и отрядами Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) ровно 75 лет назад начали Белградскую наступательную операцию.
Слово и Дело вчера в 13:38
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
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