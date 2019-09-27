Экономика
КоммерсантъВозросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ. Однако более чем в 2 тыс. случаев в принятии мер было отказано из-за «отсутствия правовых оснований».
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с чего всё началось
По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.Коммерсантъ26 сентября в 18:33
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