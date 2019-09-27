По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.

с чего всё началось

В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ. Однако более чем в 2 тыс. случаев в принятии мер было отказано из-за «отсутствия правовых оснований».

Экономика Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.

Политика CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Общество Медведев поручил пересмотреть правила надзора за общепитом Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита в ряде регионов, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Стамбуле произошло землетрясение По данным Института исследований землетрясений, эпицентр подземных толчков находился в 70 км к западу от Стамбула, в Мраморном море на глубине около 12 км. Напоминаем, что в 1999 году в Турции произошло землетрясение силой 7,9 баллов.

Политика США расширили санкции против России США ввели санкции против трех граждан России, которые работают в компании «Совфрахт», за поставки авиатоплива в Сирию российским военным.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Политика Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Политика Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.

Общество Адвокат заявил об ухудшении здоровья Ассанжа из-за полной изоляции Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж находится в полной изоляции, из-за чего испытывает серьезные проблемы со здоровьем, заявил его адвокат Карлос Поведа.

Авто Первые фото — новый Mitsubishi Outlander выехал на дороги Глядя на шпионские снимки, можно сказать, что новое поколение Mitsubishi Outlander во многом сохранило дизайн эффектного концепта Engelberg Tourer, который и лег в основу кроссовера.

Политика Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.

Политика WP: адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, после критики в американских СМИ.

Происшествия Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений о пожаре в Грозном Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Шоу-бизнес Принцесса Беатрис официально объявила о помолвке На сайте Букингемского дворца появилось следующее сообщение: «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци».

Общество Онищенко оценил запрет курения на балконах Депутат Госдумы и бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал комментарий по поводу запрета курения на балконах и лоджиях в жилых многоквартирных домах.

Здоровье Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Происшествия Источник: Паздников задержан вскоре после отставки, идут обыски Двое собеседников агентства заявили об обысках и задержании как курировавшего ЖКХ Паздникова, так и, возможно, других чиновников в коммунальной сфере.

Футбол Моуринью отказал «Милану» и «Монако». Он хочет вернуться в «Реал» Бывший тренер «МЮ» Жозе Моуринью отклонил несколько предложений о работе, так как хочет вернуться в «Реал», сообщает Goal.com.

Политика Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.

Транспорт Между Новосибирском и Барнаулом построят скоростную железную дорогу ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) планирует строительство высокоскоростной магистрали для электропоездов между Новосибирском и Барнаулом.

Политика Торговые переговоры между Китаем и США возобновятся в октябре Торговые переговоры между США и Китаем возобновятся, как планируется, 10 октября в Вашингтоне.

Общество Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральную куклу Производитель куклы Барби компания Mattel выпустила новую игрушку.

Экономика S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.