Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВозросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ. Однако более чем в 2 тыс. случаев в принятии мер было отказано из-за «отсутствия правовых оснований».
Читать в источнике
Комментировать279
с чего всё началось

Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров

По словам Артема Сычева, подмены номера коснулись широкого круга банков. При этом не все операторы реагируют на сообщения ЦБ о фактах мошеннических звонков, в ряде случаев есть бездействие с их стороны со ссылкой на отсутствие предусмотренной обязанности законом «О связи», добавляет он.
Коммерсантъ26 сентября в 18:33

Подробнее о событии

В ЦБ прокомментировали рост числа мошеннических звонков клиентам банков

RT на русском27 сентября в 08:17

Мошенники стали чаще обманывать россиян, используя номера банков

URA.Ru26 сентября в 19:28

Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банков

ТАСС27 сентября в 03:48

«Ъ»: россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

Ведомости26 сентября в 21:32

СМИ: ЦБ сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков

РИА Новости26 сентября в 21:25

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

РБК26 сентября в 20:28

Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банка

Коммерсантъ27 сентября в 06:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:50, Вашингтон
Музыка

Из речи Греты Тунберг сделали дэт-метал-песню. Стало ещё эмоциональнее

Пользователь "Ютуба" Джон Моллюск создал дэт-метал-песню из выступления шведской школьницы Греты Тунберг, отчитавшей мировых лидеров за украденное детство.
Life.ru вчера в 07:52
Футбол

ЦСКА разгромил «Урал» и стал лидером чемпионата России

REGNUM 06:45
Политика

Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии

Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Политика

«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма

Украинский исполнитель Олег Винник высказался о принадлежности Крымского полуострова.
Газета.Ru 04:16
Общество

В Москве пройдет митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

Ведомости 04:16
Политика

Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском 06:09
Политика

Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском вчера в 08:25
Кино

Суд в Москве отказался рассматривать иск к Шварценеггеру и Джеки Чану

News.ru 26 сентября в 05:26
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Политика

Парламентские выборы стартовали в Австрии

Согласно прогнозам, фаворитом на выборах является Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем, который, как ожидается, вновь вступит в должность канцлера.
Политика Сегодня 00:43
Происшествия

В Москве при падении автомобиля в реку погибли два человека

В результате падения автомобиля в Москву-реку в районе Коломенской набережной погибли два человека.
RT на русском 05:58
Космос

Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян

ТАСС 01:29
Политика

Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом

Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Политика

К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН

Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Футбол

Павел Мамаев перешел в «Ростов»

Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым.
Петербургский дневник вчера в 12:51
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

"После тщетных многочисленных предупреждений полиция применила слезоточивый газ и будет применять необходимую силу для разгона протестующих", — говорится в заявлении.
РИА Новости 03:03
Политика

Умер первый президент Крыма Юрий Мешков

Экс-президент Крыма Юрий Мешков умер на 74-м году жизни, сообщила РИА Новости дочь политика Марианна.
РИА Новости 05:45
Автоспорт

Мазепин попал в аварию на первом круге гонки «Формулы-2» в Сочи

РИА Новости 05:31
Шоу-бизнес

В Сети появились новые фото пережившего кому Алексея Янина

Жена парализованного после инсульта Алексея Янина: «Надежда остается».
StarHit.ru 05:30
Политика

На Украине заявили об усилении позиций России в мире

На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Общество

В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Киберспорт

Dota 2 – Valve расправилась со смурфами

Вчера представитель компании-разработчика заявил в своем сообщении в Reddit: Мы готовы активировать часть изменений в рейтинге.
Srnsk вчера в 08:12
Наука

Сотни мусорных островов обнаружены в Черном море

В Черном море ученые обнаружили сотни мусорных островов.
Актуальные Новости вчера в 02:42
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Общество

Начато освобождение белух из «китовой тюрьмы»

Дорога до места впуска займет примерно три дня, в это время с животными будут специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО и ветеринары Ранее Минприроды назвало сроки освобождения белух из "китовой тюрьмы".
Газета.Ru вчера в 01:38
Происшествия

В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
Шоу-бизнес

Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

Deita.ru 01:10
Политика

Джонсон извинился перед королевой за приостановку работы парламента

Британский премьер Борис Джонсон принес свои извинения королеве Елизавете II за то, что подвел ее, остановив работу парламента.
Газета.Ru 05:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное