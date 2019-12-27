Происшествия
Lenta.ruВозросло число погибших при крушении самолета в Казахстане
Число погибших в результате крушения самолета в Казахстане выросло до девяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС страны. Также известно, что пострадали девять человек, среди них шестеро детей.
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Работа авиакомпании Bek Air приостановлена после крушения самолета в Казахстане
Коммерсантъвчера в 23:40
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Телеканал 360°вчера в 23:58
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