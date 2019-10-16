До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба администрации Чувашии. Поясняется, что из 26 пострадавших при аварии семеро — дети.

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

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