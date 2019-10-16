Происшествия

REGNUMREGNUMВозросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба администрации Чувашии. Поясняется, что из 26 пострадавших при аварии семеро — дети.
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Водитель троллейбуса, попавшего в ДТП в Чебоксарах, был трезв

ТАСС14:05

Троллейбус врезался в столб. 26 пострадавших

Советская Чувашия12:12

Водитель троллейбуса, попавшего в ДТП в Чебоксарах, был трезв

РИА Новости13:06

В Чебоксарах 25 пассажиров троллейбуса пострадали в аварии

Правда ПФО09:30

Видео момента ДТП с троллейбусом, где пострадали 26 пассажиров

PRO Город Чебоксары17:02

На Тракторостроителей троллейбус врезался в столб

Мой город Чебоксары08:43

19 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

РЕН ТВ08:45
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Бывший лидер Польши заявил, что несмотря на хорошие отношения с тогдашним президентом России Борисом Ельциным, он не исполнил своего замысла.
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Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 отложили релиз игры

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Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

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Ученые из Великобритании предположили, что городской шум снижает концентрацию гормонов стресса в крови зебровых амадин.
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