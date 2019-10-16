Происшествия
REGNUMВозросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба администрации Чувашии. Поясняется, что из 26 пострадавших при аварии семеро — дети.
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Спорт
Министр спорта РФ прокомментировал слова Гануса в иностранных СМИ
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.
Гаджеты
Рендеры нового iPhone SE 2 появились в Сети
Рендерные изображения нового iPhone SE 2 представили независимые дизайнеры, фотографии появились на портале Ферра.ру.
Политика
В США представили законопроект по санкциям против Турции
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с турецкой военной операцией в Сирии.
Политика
Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
Музыка
Украина не допустит к «Евровидению-2020» выступающих в России артистов
Украинские артисты, которые после 2014 года выступали на территории России и Крыма, не будут допущены к участию в международном конкурсе «Евровидение-2020».
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Ракку впервые с 2014 года
Сирийский город Ракка, расположенный к северу от Евфрата, впервые с 2014 года перешел под контроль правительственных сил.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Политика
Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР
"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Происшествия
Полиция применила силу против митингующих в центре Барселоны
Во вторник, 15 октября, вновь происходят столкновения между митингующими и правоохранителями, полицейским пришлось применить силу.
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Общество
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы.
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
Следователи пришли с обысками по делу ФБК в 30 регионов России
В 30 регионах России следователи проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального по делу об отмывании денег.
Общество
Бывшего баскетболиста сборной России приговорили к шести годам тюрьмы
Чертановский суд Москвы приговорил экс-форварда сборной России по баскетболу Дмитрия Домани к шести годам колонии общего режима, сообщает «Р-Спорт».
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Общество
Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Экономика
Сбербанк представил платформу для краудлендинга
На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта.
Политика
В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа
Уоррен, которая уже обходит в рейтинге прежнего лидера социологических исследований Байдена, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, а также сам Байден объяснили, что действия Трампа "носят преступный характер" и просто не оставляют демократам выбора.
Происшествия
Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
Армия и оружие
Военная полиция России приступила к патрулированию в Манбидже
Общество
Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид
Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Общество
В России увеличилась средняя продолжительность жизни
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на свои двигатели
Происшествия
В Москве таксист ударил пассажира ножом и ограбил его
Как сообщает ТАСС, в среду, 16 октября, в районе дома 10 по Тестовской улице преступник нанес пассажиру ножевое ранение, забрал его вещи и деньги, а затем скрылся на такси.
Политика
Североирландские юнионисты согласились с предложениями по Brexit
Основные камни преткновения на пути к соглашению по Brexit устранены, североирландская Демократическая юнионистская партия приняла последние предложения, сообщает в среду ирландский телерадиоканал RTE со ссылкой на двух неназванных чиновников ЕС, не уточняя, о каких именно предложениях идет речь.
Технологии