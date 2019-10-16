Происшествия

REGNUMREGNUMВозросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба администрации Чувашии. Поясняется, что из 26 пострадавших при аварии семеро — дети.
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В ДТП с троллейбусом в Чебоксарах пострадали 28 человек

ГТРК Чувашия13:49

Водитель троллейбуса, попавшего в ДТП в Чебоксарах, был трезв

ТАСС14:05

Прокуратура выясняет причины ДТП с 26 пострадавшими из троллейбуса

PRO Город Чебоксары14:05

Водитель троллейбуса, попавшего в ДТП в Чебоксарах, был трезв

РИА Новости13:06

В Чебоксарах 25 пассажиров троллейбуса пострадали в аварии

Правда ПФО09:30

На Тракторостроителей троллейбус врезался в столб

Мой город Чебоксары08:43

Троллейбус врезался в столб. 26 пострадавших

Советская Чувашия12:12
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Спорт

Министр спорта РФ прокомментировал слова Гануса в иностранных СМИ

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.
ТАСС Спорт 13:07
Гаджеты

Рендеры нового iPhone SE 2 появились в Сети

Рендерные изображения нового iPhone SE 2 представили независимые дизайнеры, фотографии появились на портале Ферра.ру.
ГЛАС.RU 13 октября в 04:59
Политика

В США представили законопроект по санкциям против Турции

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с турецкой военной операцией в Сирии.
RT на русском 13:10
Политика

Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.
Газета.Ru 13:36
Происшествия

Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Музыка

Украина не допустит к «Евровидению-2020» выступающих в России артистов

Украинские артисты, которые после 2014 года выступали на территории России и Крыма, не будут допущены к участию в международном конкурсе «Евровидение-2020».
РБК 13:11
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Ракку впервые с 2014 года

Сирийский город Ракка, расположенный к северу от Евфрата, впервые с 2014 года перешел под контроль правительственных сил.
REGNUM 07:47
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика

Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР

"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Комсомольская правда вчера в 12:34
Происшествия

Полиция применила силу против митингующих в центре Барселоны

Во вторник, 15 октября, вновь происходят столкновения между митингующими и правоохранителями, полицейским пришлось применить силу.
Известия вчера в 15:29
Политика

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 12:51
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество

«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах

В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы.
РБК 11:19
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Происшествия

Следователи пришли с обысками по делу ФБК в 30 регионов России

В 30 регионах России следователи проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального по делу об отмывании денег.
Lenta.ru вчера в 04:49
Происшествия

Басманный суд арестовал четырех новых фигурантов «московского дела»

Ведомости 13:59
Общество

Бывшего баскетболиста сборной России приговорили к шести годам тюрьмы

Чертановский суд Москвы приговорил экс-форварда сборной России по баскетболу Дмитрия Домани к шести годам колонии общего режима, сообщает «Р-Спорт».
РБК 13:06
Шоу-бизнес

Тимати и Анастасия Решетова стали родителями

Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Общество

Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Газета.Ru 07:38
Экономика

Сбербанк представил платформу для краудлендинга

На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта.
РБК 06:07
Политика

В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа

Уоррен, которая уже обходит в рейтинге прежнего лидера социологических исследований Байдена, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, а также сам Байден объяснили, что действия Трампа "носят преступный характер" и просто не оставляют демократам выбора.
Газета.Ru 02:01
Происшествия

Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков

Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
Народные новости вчера в 20:10
Гаджеты

Samsung патентует смартфон с торчащим наружу вырезом с камерами

Astera 12:39
Армия и оружие

Военная полиция России приступила к патрулированию в Манбидже

Журналистская правда 02:50
Общество

Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид

Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Росбалт вчера в 09:19
Общество

В России увеличилась средняя продолжительность жизни

ТК Звезда 03:36
Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на свои двигатели

Новые автомобили вчера в 11:03
Происшествия

В Москве таксист ударил пассажира ножом и ограбил его

Как сообщает ТАСС, в среду, 16 октября, в районе дома 10 по Тестовской улице преступник нанес пассажиру ножевое ранение, забрал его вещи и деньги, а затем скрылся на такси.
Вести.Ru 14:19
Политика

Североирландские юнионисты согласились с предложениями по Brexit

Основные камни преткновения на пути к соглашению по Brexit устранены, североирландская Демократическая юнионистская партия приняла последние предложения, сообщает в среду ирландский телерадиоканал RTE со ссылкой на двух неназванных чиновников ЕС, не уточняя, о каких именно предложениях идет речь.
Интерфакс 13:27
Технологии

Ватикан выпустил «умные» четки для молитв

Rambler News Service 14:05
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